Lídr lidovců Marek Výborný: Nebudeme ve vládě s obviněným politikem

Marek Výborný je členem strany už zhruba čtrnáct let. Několik volebních období je zastupitelem na radnici v Heřmanově Městci. Ovšem zatím nejvíce viditelný politický krok s celorepublikovou odezvou udělal v pozici ředitele gymnázia Mozartova, které vede téměř šest let.

Když se před třemi roky prezident Miloš Zeman nechal v rozhovoru pro rozhlas unést a začal používat velmi expresivní výrazy, Výborný zareagoval tak, že nechal v celé škole sundat fotografie s hlavou státu. O publicitu měl v tu ránu postaráno.

„Považoval jsem to za nutnost. Byl jsem vychován tak, že nemůžu takové chování u prezidenta republiky tolerovat. Byl to správný krok a stojím si za ním i dnes. Sám vidíte, že mám v kanceláři státní znak a stejné je to ve třídách,“ uvedl Marek Výborný s tím, že by nerad na odstraňování fotek s Milošem Zemanem stavěl svůj mediální obraz. „Určitě to prosím nedávejte do titulku. Z mého pohledu je to už za námi,“ dodal lídr KDU-ČSL.

Přesto se ještě jednou k incidentu vrátím. Slyšel jsem, že vám za sundání podobizen hlavy státu zle vyčinil hejtman kraje Martin Netolický. Je to pravda?

Je. Mluvili jsme o tom spolu hned několikrát. Jeho první reakce byla velmi ostrá. Až nečekaně. Svůj postoj jsem si ale obhájil. Já jsem odpovědný za chod školy, a proto jsem se nepodvolil a fotografie jsme nevracel. Navíc tím nic neporušuji. Podle pravidel je možné mít ve třídách buď velký státní znak, nebo fotografii prezidenta. My jsme se rozhodli pro to první. Celé sundávání však bylo jenom symbolem, kterého se ujala média, a trochu se z toho ztratila podstata. A ta byla v tom, že prezident se naprosto nevhodně veřejně vyjadřoval.

I z tohoto příběhu je zřejmé, že vám na gymnáziu hodně záleží. Jste připraven ho opustit, pokud vás lidé zvolí do parlamentu?

Nijak nezastírám, že to je moje srdeční záležitost. Práce ředitele mne velmi baví a věřím, že se nám společně s kolegy daří dělat z našeho gymnázia kvalitní a vyhledávanou školu. Nicméně, pokud bych zvolen byl, tak bych jako ředitel skončil. Nechtěl bych ani jednu funkci šidit a tomu bych se nedokázal vyhnout. Dokončil bych tento školní rok, to by ještě zvládnout šlo, ale pak bych místo uvolnil. Na druhou stranu bych si ve škole rád i poté nechal nějaký minimální úvazek, třeba tři hodiny týdně, tak abych zůstal v kontaktu se studenty i kolegy. Myslím si, že práci poslance by to jedině mohlo prospět.

Jaké to je být lídrem strany? Přece jen takto vysokou politiku jste ještě během své kariéry neokusil.

V prvé řadě musím říct, že jsem stejnou nabídku od strany měl už před čtyřmi roky, ale tehdy jsem ji vzít nemohl. Ve škole jsem byl ředitelem jen krátce a věděl jsem, že nemohu odejít od rozdělané práce. Jinak na vaši otázku musím říct, že to je náročné. Kampaň zatím děláme tak, že osobně objíždíme obce a bavíme se s lidmi. Nechceme dělat kampaň od počítačů, ale chceme se s voliči bavit osobně. To je však logicky náročné na čas. Proto jsem si šetřil dovolenou, abych nyní mohl zvládat práci na kampani. Většinou to vypadá tak, že dopoledne jsem ve škole a odpoledne si beru část dovolené, měním se v lídra a jedeme za lidmi. Chceme objet všechny větší obce v celém kraji.

Jak lidé reagují?

Stále bych řekl, že naštvanost lidí na politiku je poměrně vysoká. Řada lidí proto jakýkoliv kontakt s námi odmítne. Na druhou stranu je dost těch, kteří ocení, že jsme za nimi přijeli a baví se s námi o svých problémech.

Jaký volební výsledek by vám udělal v rámci Pardubického kraje radost?

Chtěl bych, aby celostátní výsledek KDU-ČSL byl lepší než před čtyřmi roky a stejné to bylo v našem kraji. Hranice úspěchu je dvacet tisíc hlasů v kraji. Pokud bychom získali dva mandáty, byl by to určitě super výsledek.

Čím to je, že lidovci už 17 let jsou velmi úspěšní v krajských volbách a v těch parlamentních dostanou vždy řádově menší počet hlasů?

Mám za to, že za tím je hlavně to, že v krajských volbách kandidujeme jako součást Koalice pro Pardubický kraj. Přece jen ta značka KDU-ČSL může část voličů odrazovat. Z toho pohledu mne mrzí i to, že se nepodařilo dotáhnout projekt se Starosty. V našem kraji totiž máme s podobnou spoluprací velmi dobrou zkušenost. Ovšem snažíme se z výsledku loňských krajských a senátních voleb těžit i třeba tak, že nás během kampaně podporuje náměstek hejtmana Roman Línek nebo senátor Petr Šilar.

V Rakousku nebo Německu strany odkazující se ve svém názvu na křesťanství se dlouhodobě podílejí zásadním způsobem na vládnutí. Čím to je, že čeští lidovci mají stále nálepku strany spojené s církví, která stále nemůže oslovit hlavní voličskou masu?

Tento problém vnímám také. Ovšem nedá se proti tomu dělat nic jiného, než všem neustále opakovat, že nejsme stranou lidí, kteří se dělí na věřící a nevěřící. Jde hlavně o to, abychom byli myslící. Nejsme svázaní s jakoukoliv církví. Jen odkazujeme na křesťanské hodnoty, ze kterých jsme vzešli. To ale dělají i další strany.

Jak hodnotíte končící volební období, ve kterém byla vaše strana ve vládní koalici s hnutím ANO a ČSSD? Přece jen jste mohl mít problém s kauzami, které se spojovalo jméno Andreje Babiše.

Faktem je, že některé eskapády vypadaly poměrně dramaticky. Je nutno říct, že co se týče odpovědnosti za ně, ta tak jde za hnutím ANO a jeho lídrem Andrejem Babišem. Ale potřeba je také říct, co bylo na začátku. Po minulých volbách totiž Andrej Babiš říkal, že s lidovci do vlády nepůjde, že to raději bude vládnout s Okamurou. Z toho pohledu si myslím, že můžeme být rádi za to, že vyhrál model, který navrhovala ČSSD a který nakonec vyhrál. Proto bych tu vládu nehodnotil nijak negativně. Ano, mělo to svá negativa, ale lepší cesta nebyla. Navíc my jsme mohli díky koalici splnit většinu svého programu.

A jak to bude po říjnových volbách. Umíte si představit sedět v koalici s politiky z hnutí ANO?

Koalice se uzavírají po volbách. My nyní můžeme garantovat to, že KDU-ČSL nebude ve vládě se žádnou extrémistickou stranou. To znamená s KSČM nebo SPD. To vylučujeme předem. A také platí to, že nebudeme sedět ve vládě s osobou, která bude obviněná. Není to o tom, že bychom nectili presumpci neviny, ale ctíme to, že na politiky je třeba mít větší požadavky než na běžnou populaci. A není to primárně o Andrejovi Babišovi. Tento postoj budeme uplatňovat proti komukoliv. Vše ostatní je otázkou jednání a zvažování menšího zla.

Pracujete s mladými lidmi, kteří letos často mohou jít poprvé volit. Máte pocit, že je veřejné dění zajímá, že se chtějí do něj zapojit?

Je to hodně individuální. Přece jen tady na gymnáziu si uděláte asi trochu jiný obrázek než třeba na odborném učilišti. Já jen doufám, že mladá generace nebude rezignovat na veřejné dění a že se o něj bude zajímat. To se dá projevovat třeba právě účastí ve volbách. Právě tak se tady snažíme děti vychovávat. Ne, že bychom jim radili, koho mají volit, ale chceme jim ukázat, že je důležité zajímat se o věci veřejné. Proto například budeme na škole pořádat i volby nanečisto, aby si budoucí prvovoliči vyzkoušeli technicky to, co je u voleb čeká.

Berete jako výhodu svou profesi? Přece jen vám třídami a školou prošly stovky studentů a dá se čekat, že řada z nich vás bude volit.

To moje výhoda je. Ale ještě jako větší výhodu vnímám to, že mám za sebou bohatou praxi ve škole. Vím, co obnáší práce učitele, co obnáší práce ředitele, a to je moje deviza. Nežil jsem v posledních letech v nějaké poslanecké bublině, ale naopak jsem denně fungoval v reálném životě. To je myslím nejvíce.