Natěšení fanoušci si na Pardubickém majálesu užívali i liják

Už se zdálo, že jediným místem v České republice, kde během víkendu nebude pršet, se stane louka u pardubického koupaliště Cihelna. Právě tam se konal další ročník studentského majálesu a dvoudenní hudební akce měla dlouho jedinečné štěstí.

Například v sobotu kolem 16. hodiny se jen pár set metrů od pódií směrem na Hradec Králové odehrávala bouřka epických rozměrů. „Tak jestli tohle přijde sem, akce končí. Na radaru je to i černý a bílý, to jsem dlouho neviděl. U Opatovic to musí být saigon,“ mudrovali nad mobily návštěvníci majálesu.

Nakonec malá sprška přišla, ale ta odradila málokoho od toho, aby si vychutnal tradičně nesmírně energické vystoupení kapely Skyline. Především pohybové variace zpěvačky Marky Rybin popíraly zákony gravitace i výdrže útlého těla.

„Dnes jsem si to tady s váma super užila. Bude se mi hodně dobře spát,“ volala na konci hodinového vystoupení Rybin a nikdo neměl důvod jí nevěřit.

Právě Skyline hráli ve chvíli, kdy se tropické počasí měnilo na bouřkové. Ještě před půl třetí, kdy končili nestoři českého punku z kapely Visací zámek, bylo na louce vedro k zalknutí. „Na zdraví,“ hlásil proto každou chvíli zpěvák Jan Haubert s plechovkou piva v ruce.

Ostatně podobné to bylo celý pátek, kdy hlavně mladší diváky doslova nadchnul Ben Cristovao, který si především se ženským obecenstvem dělal to, co právě potřeboval. A při závěrečné písni s názvem Asio mu mával takový les rukou, že by udělal radost i Snoop Doggovi.

Po Jankovi Ledeckém nastal úprk

První den majálesu pro mnohé otevírali členové kapely Wohnout, kteří předvedli standardní výkon. „Chtěl jsem je stihnout, musel jsem dřív z práce, ale stálo to za to,“ řekl v hledišti Jakub Mrklovský.

Poněkud jinou kulturu nabídl v sobotu večer Janek Ledecký. Nováček na Pardubickém majálesu však nezklamal a dá se počítat s tím, že nepřijel naposledy. Po něm přišly už na řadu hlavně deštníky, pláštěnky a také hromadný úprk hostů. Ovšem mnoho stovek lidí se bavilo až do úplného konce, který byl naplánován na sobotní půlnoc.

„Jsme spokojení, celý program proběhl podle plánu. Jasně, bylo by lepší, kdyby v sobotu večer nepršelo, ale dlouho jsme měli štěstí. Kdyby nás postihly bouřky, které šly v posledních dnech na Hradec, tak by to bylo mnohem horší. Už ve čtvrtek byla tak silná, že by nám nejspíše zrušila všechny přípravy,“ hodnotil za pořadatele David Audrlický.