Pardubická radnice chce snížit počet radních, ubude i jeden náměstek

Pardubický daňový poplatník v závěru volebního období ušetří. Radnice bude totiž odměňovat méně politiků. Největší úspora bude plynout z toho, že primátor Martin Charvát dokončí volební období jen se třemi náměstky.

Svého kolegu z hnutí ANO Jana Řehounka, který se stal poslancem, nebude nikým nahrazovat. Náměstek primátora v Pardubicích přitom měsíčně dostává přes 60 tisíc korun hrubého.

„Musíme brát v úvahu, že bych nového náměstka vlastně hledal na necelých šest měsíců. Komunální volby jsou už v říjnu, předtím jsou prázdniny a ani v září nečekám nějaké velké projekty. Už to nemá cenu,“ uvedl primátor Charvát.

Ten se vrací k modelu, který Pardubice naposledy zažily za vlády Jaroslava Demla. Ten v roce 2009 už také do voleb nehledal náhradu za náměstka Jana Kislingera, který musel opustit pozici kvůli ovlivňování zakázek města. Ovšem poslední, kdo měl tři náměstky celé volební období, byl Jiří Stříteský mezi roky 2002 až 2006.

Řady radních prořídnou i kvůli skandálu s pozemky

Přitom například zástupci ODS už dlouho prosazují, že by se radnice měla vrátit jen ke třem náměstkům. „Historie nám ukázala, že tři náměstci jsou dostateční. Došlo by k přerozdělení povinností a větší výkonnosti. Myslím, že náměstci nejsou nyní úplně vytíženi, v práci by šlo jistě přidat,“ řekl už před pěti roky dlouholetý pardubický zastupitel Petr Klimpl.

Nyní mu vlastně Martin Charvát dává nepřímo za pravdu. „Honza Řehounek stihl už dokončit všechny velké projekty, mezi které patřila oprava okolí nádraží nebo rozjezd prodeje Tesly. Teď už se zvládnu o zbytek jeho kompetencí postarat sám,“ uvedl Martin Charvát.

Židle však budou mizet i v radě města. Ta byla původně jedenáctičlenná a nyní se zdá, že volební období dokončí jen v devíti lidech. Jedno křeslo opustil už zmíněný Jan Řehounek z ANO a druhé Vítězslav Novohradský z ČSSD. Toho odvolali zastupitelé poté, co se dostal na veřejnost skandál Služeb města kolem nákupu tří lesních pozemků u Černé za Bory a také louky u Chrudimky na pardubické Vinici. A ani za Novohradského se zřejmě už nebude hledat náhrada.

„S takovým návrhem půjdu v pondělí do rady. Předpokládám, že návrh projde. Jelikož rada musí mít ze zákona lichý počet členů, tak se dá říct, že nám to vlastně pěkně vyšlo,“ uvedl Charvát.

A dá se s velkou mírou pravděpodobnosti říci, že návrh bez problému projde. Poměry mezi stranami totiž zůstanou stále zachovány, protože o křesla přijdou obě největší koaliční strany. Menší zůstanou na svém.

„Už jsme se o tom ve straně bavili a nevidíme v tom žádný problém. Dokončíme to v devíti radních,“ uvedl radní za TOP 09 Libor Slezák, který byl v 90. letech primátorem města.

A i podle něj stačí na radnici tři náměstci. „Rozhodně to stačí. Mně tenkrát odcházela do Prahy náměstkyně Hana Demlová, tak jsem si vzal věci z její gesce pod sebe a v klidu jsme to zvládli,“ dodal Libor Slezák.

Podobný názor na zeštíhlení radnice má i radní za KDU-ČSL František Weisbauer. „Už jsme návrh s kolegy probrali a nebudeme proti němu nic mít. Už nemá cenu na těch pár měsíců někoho angažovat,“ dodal lidovecký radní.