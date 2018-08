Policie pátrá po dvojici mužů, kteří vyhrožovali ženě zabitím a okradli ji

„Oběť vracela z oslavy domů, po pár metrech cítila, že ji někdo sleduje a blíží se k ní. Byl to muž menší a subtilní postavy, který řekl: ,Dej mně kabelku, nebo tě zabiju!´ Všude tma, svítilo veřejné osvětlení, na dohled nikdo nikdo další nebyl, pachatel do oběti strčil, strhl jí kabelku z ramene a dal se na útěk,“ popsala nepříjemnou zkušenost pardubické ženy policejní mluvčí Eva Maturová.

Událost, která se stala na konci července, měla však šťastný konec. Opodál se najednou objevila trojice dalších mužů, kteří slyšeli volání o pomoc a za pachateli se rozeběhli. Po pár okamžicích jeden z přítomných přinesl kabelku zpět, pachatele však nedohonil. Paní poděkovala, odešla vystrašená domů a zavolala policisty.

„Kolegům ze služby kriminální policie se podařilo v kamerových záznamech vytipovat dva muže, kteří by mohli vědět, co se na místě opravdu stalo. Pokud poznáte osoby na pardubickém nádraží, které evidentně hledají to správné vlakové spojení pohledem na informační tabuli, volejte na tísňovou linku 158,“ vyzvala k pomoci při pátrání policejní mluvčí.