Relaxační zóna Lonkovka na břehu Labe v Pardubicích má první razítka

Když se poprvé na veřejnost dostala informace, že se má stavět v dnes docela nenarušené přírodě u slepých ramen v Polabinách, vyvolalo to u části tamních obyvatel odpor. Nechtěli za svými domy relaxační centrum se hřišti a občerstvením, raději by si ponechali kus nefalšované divočiny.

„Myslím si, že v tomto bioregionu nepotřebujeme hospodu, parkoviště a další věci,“ řekla tehdy Olga Marková, která se stala tváří odpůrců připravovaného centra.

Nebyla sama, kdo nebyl spokojený, ale zdá se, že nakonec se stavět bude. „V poslední době je už docela klid. Nějaké kritické hlasy na Lonkovku už neslýchám,“ uvedl starosta Polabin Radek Hejný.

Jeho slova lze doložit i fakticky. Projekt totiž získal klíčové kladné stanovisko k dokumentaci EIA (vliv stavby na životní prostředí), a může tak začít vznikat projektová dokumentace pro stavební řízení.

„Rada města pověřila Služby města Pardubic vybudováním relaxačního centra Lonkovka na pravém břehu Labe. Odpočinková zóna by měla sloužit k rekreaci obyvatel Pardubic,“ uvedla tisková mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

A zřejmé je, že přeměna podle ekologů cenného území neskončí jen posekáním par luk a instalováním několika prolézaček pro děti. Radní si představují poměrně velké úpravy. V relaxační zóně centra, které by mělo vzniknout v průběhu dvou až tří let, bude hřiště na minigolf, multifunkční hřiště, houpačky pro nejmenší návštěvníky, posilovací plocha a prostor pro pétanque.

„Moje představa je, že by součástí areálu mohl být malý objekt, který poskytne zázemí těm, kteří by v této lokalitě chtěli strávit třeba celé odpoledne, a tím pádem budou potřebovat použít sociální zařízení nebo se občerstvit,“ doplnil primátor Martin Charvát s tím, že celkové náklady by neměly přesáhnout 17 milionů korun.

Pokud vyhrají volby strany odmítající centrum, stavět se nemusí

Právě z umístění restaurace či podobného zařízení měli lidé z okolních domů strach. Logicky mají obavy, že by jim jejich dosavadní klid mohl nahradit režim, který už dobře znají lidé bydlící v centru města. A ten se především v pátek a v sobotu úplně neslučuje s klidným spánkem.

„Myslím si, že část veřejnosti nebude se stavbou spokojená a že to dá najevo. Ideální možnost se lidem rýsuje na podzim, kdy budou komunální volby. Pokud vyhrají strany, které projekt odmítají, nic se stavět nebude. Je to prosté,“ řekl člen Strany zelených Jakub Kutílek.

Velkou podporu nemá Lonkovka ani v ODS, která bude zřejmě bojovat o pozici druhé nejsilnější strany ve městě za favority z ANO. „Osobně bych tam nic takového nestavěl. Parků máme ve městě už dost. Je to kus zajímavé přírody, kterou rádi používáme třeba při tréninku orientačních běžců,“ řekl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Kontroverznosti projektu jsou si dobře vědomi i na magistrátu. Každé sáhnutí do zeleně vnímají lidé velmi kriticky. „Naším cílem je zachovat rozsah zeleně v dané lokalitě tak, jak ji vymezuje stávající územní plán. Hlavní změnou proti současnému stavu bude množství udržované zeleně a travnatých ploch s širokou škálou možností, jak zde trávit volný čas,“ říká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, zvolená za ANO.

Změn přitom má být brzy mnohem více. „Vybudování centra Lonkovka zapadá do koncepce města na využití zeleného pásu na pravém břehu Labe. Chce z lokality od zdymadla po most Kpt. Bartoše, tedy málo využívaných zelených ploch prakticky v centru, vytvořit prostor lákající obyvatele k odpočinku. Vybudování relaxačního centra má být prvním krokem k přeměně tohoto území,“ dodala Hradní.