Už je tu zase soumrak malých tratí, Pardubický kraj okleští lokálky

Cestující na malých tratích v Pardubickém kraji tak zažívají vinou střídaní krajských politiků klasický jojo efekt. Nejdříve jim politici vlaky mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi či Chornicemi a Velkými Opatovicemi vzali, pak jim je vrátili a nyní o ně zase přijdou.

Důvod je stejný jako před lety. Lidé vlaky využívají jen minimálně a Pardubický kraj na ně doplácí více, než je podle politiků zdrávo.

„Zcela je rušit nechceme, ale omezit je musíme, pokud se chceme chovat hospodárně,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS). Jeho odbor si nechal vyhodnotit vytíženost jednotlivých spojů od Českých drah a starostům dotčených obcí oznámil, že na pěti úsecích vlak omezí.

„Omezení navrhujeme na pěti úsecích. A to od roku 2018. Omezení se bude týkat vlaků, které jezdí ve všední den, víkendový provoz plánujeme ponechat,“ řekl Kortyš.

Omezení postihne i tratě Holice - Borohrádek, Chornice - Dzbel či Mlýnský Dvůr - Štíty. Starostům měst a obcí se to nelíbí.

„Kraj nám oznámil, že tratě neruší. Prostě jen neobjedná na námi procházejících tratích přepravu,“ uvedl starosta Chornic Jiří Smékal.

„Mrzí mě to, nejsem pro rušení, ale rychlý životní styl naučil jezdit lidi autem a vlak je pak neefektivní,“ řekl místostarosta Heřmanova Městce Otakar Volejník.

Tratě poškodil Pardubický kraj, soudí starostové

Vedení kraje se před pěti lety pokusilo s pomocí firmy Oredo udělat dopravu efektivnější a na řadě míst nahradilo vlakové spoje autobusovými. Změny se neujaly, kvůli protestům cestujících se jízdní řády vracely do původní podoby. Řada lidí ale mezitím začala jezdit do zaměstnání auty.

„Chápu, že se nevyužívané tratě ruší. Ale proč tady lidi vlakem nejezdí? Kdyby se kraj historicky nezachoval špatně a jízdní řád by byl efektivnější, lidi by to do osobních aut a autobusů nevyhnalo,“ řekl Smékal.

Ze sousedního Jevíčka to mají lidé na vlakové nádraží kilometr. I proto volí jiný způsob přepravy. Právě zde proto kraj plánuje posílit autobusy. Peníze, které pardubické hejtmanství ušetří omezením malých tratí, chce podle Kortyše vrátit na železnici.

Tratě, které chce Pardubický kraj omezit Heřmanův Městec - Prachovice Holice - Borohrádek Chornice - Dzbel Chornice - Velké Opatovice Mlýnský Dvůr - Štíty Na tratích bude omezený provoz ve všední dny, víkendový zůstane nezměněný. Změna by měla platit od června roku 2018. Zdroj: Pardubický kraj

„V nově připravovaném jízdním řádu zrychlíme vlaky na Podorlicku, tedy například z Letohradu do Ústí nad Orlicí, tak aby se lidé z těchto měst snadněji dostávali do Pardubic a dál, netrávili ve vlacích tolik času. Co se dá ujet za 30 minut, aby lidé ve vlaku nejeli přes hodinu,“ řekl radní Kortyš.

Jeho předchůdci Duškovi se ale rozhodnutí omezit vlaky na malých tratích nelíbí.

„Kraj mrší dopravu. Nechci se dotknout svého nástupce, ale nerozumí tomu. Zajistit dopravu pro lidi je služba, kterou je kraj povinen zajistit, a ne tratě pozavírat,“ řekl Dušek.

Jednu smutnou dohru bude okleštění vlaků pro Chornice mít. Se zánikem trati přijde tamní Železniční klub o hlavní náplň své činnosti. „A náš klub, který má železnici v názvu, ji nakonec nebude mít. To je zvláštní, je mi z toho smutno,“ dodal Smékal.