VIDEO: Srdce pro Václava Havla doplní stovky zrcátek ze všech koutů země

Autoři Lukáš Gavlovský, Roman Švejda a architekt Josef Pleskot se letos rozhodli doplnit Srdce pro Václava Havla ve sklepení litomyšlského zámku o stovky zrcátek.

Dílo nazvali Více srdce pro Václava Havla. Svou rozšířenou instalaci zpřístupní veřejnosti v sobotu 27. října ve 14 hodin.

„Zrcátka jsou paralela k Srdci pro Václava Havla, které představuje vosk těch tisíců a tisíců svíček z ulic a náměstí, které tam lidé po smrti prezidenta vlastnoručně přinesli a zapálili. Je za nimi spousta příběhů,“ říká Lukáš Gavlovský.

Zrcátka mohli lidé posílat do Litomyšle nebo odevzdat na řadě sběrných míst, například v Praze, Brně, v Krkonoších, ale třeba i v Uhlířských Janovicích. Výtvarníci v minulém týdnu podnikli „spanilou“ jízdu, aby si věnovaná zrcátka, často s připojenými vzkazy od dárců, osobně převzali.

Během tří dnů najezdili téměř třináct set kilometrů, nyní se se svými pomocníky uzavřeli na několik dní do sklepení litomyšlského zámku. Tam se za stálou galerií soch Olbrama Zoubka snaží co nejvíce zrcátek umístit v místnosti s voskovým srdcem do spár historické kamenné klenby.

Instalace zrcátek není právě nejjednodušší. Autoři spolu se svými pomocníky hledají spáry ve zdivu, do nichž zatloukají hřebíčky. Na ty pak lepí zrcátka různých tvarů, barev a velikostí.

„Snad se nám podaří umístit všechna, protože nám přicházejí stále další. S tím počítáme. Projekt trvá dál a lidé mohou osobní zrcátka se vzkazem pro Václava Havla stále posílat. Jednou za čas se sem vrátíme a umístíme k Srdci další,“ upřesňuje Roman Švejda.

Ideou iniciativy je, aby se Srdce pro Václava Havla zrcadlilo v co nejvíce zrcátkách a tím se pomyslně násobil i jeho odkaz.

Na některá zrcátka lidé napsali i vzkazy

Roman Švejda ukazuje jedno zvláštní „zrcátko“. Je jím původní čelní reflektor Volkswagenu Golf, který si jako své poslední civilní auto koupil v roce 1987 Václav Havel. Používal ho za revoluce a dokonce v něm jezdil ještě první měsíce v úřadu prezidenta, když nechtěl jezdit oficiální šestsettrojkou.

„Reflektor nám se slzou v oku věnoval muž z Hřivínova Újezdu u Luhačovic, který Havlův golf jako nepojízdný šrot koupil a restauroval do perfektního stavu. Prý sežene reflektor jiný,“ říká Roman Švejda.

Lukáš Gavlovský dodává, že reflektoru z Havlova auta visí na klenbě oboustranná fotografie Václava Havla právě v onom golfu. „Snímek nám k Srdci věnoval dlouholetý Havlův fotograf Bohdan Holomíček. Ten nám se sběrem zrcátek se svou paní Evou Hrubou rovněž pomáhal a sám věnoval do projektu zpětné zrcátko ze svého auta,“ říká Lukáš Gavlovský.

Švejda ukazuje i zrcátko z petrolejky, které autorům na sběrné místo Divadla Husa na Provázku osobně přinesl na poslední chvíli divadelní režisér Vladimír Morávek, známý i filmem Nuda v Brně. Lukáš Gavlovský ukazuje „souhvězdí“ zrcátek na klenutém stropě od studentů a všech rektorů a děkana Pardubické univerzity.

„Zrcátko nám věnoval přes svou asistentku také Karel Schwarzenberg. Sám prý jako chlap zrcátka u sebe nenosí,“ říká Roman Švejda.

Lidé k zrcátkům přidávali vzkazy, některé psané rovnou na ně. Jedna z dárkyň to své doslova zulíbala červenou rtěnkou.

„Dostali jsme třeba zrcátko se vzkazem mladých manželů, kteří počali dítě a doufají, že až dospěje, bude mít také tak úžasného prezidenta, jakým byl Václav Havel. Dostali jsme hezké, velmi staré zrcátko, na němž je napsáno Stoleté po babičce. A vypadá to, že to byla v jejich rodině relikvie,“ zastaví se u zrcátka Roman Švejda.

Podle Lukáše Gavlovského v Zámeckém sklepení vlastně trochu neplánovaně vznikne muzeum kapesních zrcátek.

„Zjistili jsme, že existují třeba zrcátka s instalovaným hřebenem nebo s ručně broušenými ornamenty. Možná tady vzniká obrovská koláž s největší kumulací zrcátek v naší zemi, možná v Evropě,“ říká.