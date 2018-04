Litomyšl bojuje o svou porodnici, pádné argumenty ale příliš nemá

"Zatím se zdá, že chystaná restrukturalizace nemocnic v kraji se nakonec smrskne na to, že bude poškozena Litomyšlská nemocnice. S tím zásadně nesouhlasíme," říká litomyšlský radní Josef Janeček.

"Zastupitelstvo trvá na zachování současného rozsahu péče v Litomyšlské nemocnici," uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Nemocnice v Pardubickém kraji jsou zadlužené a ztrátové, a vedení kraje proto po jejich ředitelích chce, aby navrhli plán, jak ztráty snížit. Ředitel Litomyšlské nemocnice Libor Vylíčil si dovede představit konec dětského oddělení, případně i porodnice. Paradoxem je, že je členem litomyšlské městské rady, pro kterou jsou takové myšlenky snad skoro vlastizradou.

"Všichni ředitelé nemocnic máme za úkol navrhnout restrukturalizaci tak, aby nemocnice byly prodělečné méně nebo vůbec," vysvětlil v rozhovoru pro MF DNES Vylíčil. Ten předpokládá, že po uzavření dětského oddělení v Litomyšli by do Litomyšle přešla neurologie, a nemocnice by tak omezila ztráty.

O litomyšlské nemocnici se rozhodne v Pardubicích

Jeho kolega z městské rady ale omezování zdravotní péče považuje za šílenství. "Zlikvidovat dva ze čtyř základních oborů je nesmysl, žádný jiný ředitel nic podobného nenavrhl. Ve skutečnosti tu řešíme past, do které se hejtman Martínek dostal vlastním přičiněním tím, že zaplatil 40 milionů za poplatky a dalších 98 milionů jako příspěvek na mzdy, ač nemusel. Provozní prostředky a tedy i mzdy musí platit ze zákona zdravotní pojišťovny, nikoliv kraj," uvedl Janeček.

Pardubický kraj ale restrukturalizaci nemocnic provést chce. Teď jde jen o to, jakou bude mít podobu.

"Pardubický kraj za dobu své existence dal na vyrovnání dluhů nemocnic jednu miliardu korun, což je v zásadě finanční hodnota jedné nemocnice. Nemocnice pracují i přes výše uvedené vyrovnávací platby s deficitem. Tento stav je nadále neudržitelný," uvedl na krajském webu hejtman Radko Martínek s tím, že ale žádné rušení nemocnice v Litomyšli Pardubický kraj neplánuje.

Plány na úsporná opatření podle něj musí projednat a schválit jak krajská rada, tak i zastupitelstvo. Litomyšlští politici mohou proti nim protestovat. O osudu nemocnice se ale bude rozhodovat v Pardubicích.