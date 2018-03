Lidovci chtějí vyhnat hazard z Pardubic, ale těžko hledají spojence

Zatímco hrací automaty v minulosti zcela zmizely například z Lanškrouna, Litomyšle či Vysokého Mýta, některé ulice v Přelouči nebo v Pardubicích stále připomínají Las Vegas.

To by rádi změnili politici z pardubické buňky KDU-ČSL. Ti už před čtyřmi lety šli do komunálních voleb s plánem na potření hazardu. Ovšem i když se stali součástí radniční koalice, nic podobného se jim prosadit nepodařilo.

„V radniční koalici, jejíž jsme součástí, k tomu není vůle. Pokusíme se proto uspět alespoň s přísnější regulací hazardních her,“ řekl radní František Weisbauer, který v roce 2014 vedl kandidátku Koalice pro Pardubice složenou z KDU-ČSL a hnutí Nestranící.

Pro přípravu novelizace městské vyhlášky lidovci prosadili vznik pracovní skupiny. Navrhla vytvoření ochranných pásem, kde by byl hazard zakázán. Jednalo by se třeba o okolí větších zdravotnických zařízení a budov veřejné správy. Provozní doby heren by pak byly maximálně do půlnoci.

„Věřím, že se nějaký kompromisní návrh zrodí,“ uvedl Weisbauer. Lidovci ale mají mezi 39 pardubickými zastupiteli jen dva zástupce a jednoho radního.

Do městské pokladny hazardní hry ročně přinášejí kolem 70 milionů korun. Podle Koalice pro Pardubice jsou však s nimi spojené negativní dopady na jednotlivce, jejich rodiny a celou společnost mnohem vyšší.

„Jakýkoliv delší odklad účinnosti považujeme za neodůvodnitelný a škodlivý. Vytváří totiž možnost zabetonovat většinu heren na stávajících místech na další tři roky, a tím ruší koaliční slib voličům o výrazné regulaci hazardu již v tomto volebním období,“ uvedl Weisbauer.

Údaje o počtu hracích přístrojů ve městě se liší. Podle Unie herního průmyslu ČR v Pardubicích klesl počet automatů na hazardní hry na počátku roku 2018 z 1 100 na 800 kusů.

Statistika přitom nezahrnuje přístroje, které povolují obce a které musely všechny do konce roku 2017 skončit. Podle studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici bylo v Pardubicích k 30. listopadu loňského roku přesně 917 hracích přístrojů.

Hazard alespoň trochu přiskřípla garnitura radních v čele s primátorkou Štěpánkou Fraňkovou. Zavedli třeba vyhlášku, podle které nesmí mít herny lákavé reklamy na domech, automaty musely zmizet z blízkosti škol a také by v Pardubicích neměla přibývat místa, kde se dá hrát o peníze.

Trend chtěla na začátku volebního období udržet i nastupující garnitura politiků. „Myslím, že v tomto se dá navázat na práci našich předchůdců,“ uvedl těsně po volbách primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Ale zároveň politici hned upozorňovali na ekonomický přínos hazardu, a tak se asi nedá úplně divit tomu, že se v problematice nic zásadního během čtyř let nestalo.

„Musíme myslet na to, že nám z hazardu každý rok přijde zhruba 70 milionů korun. Jejich ztráta by byla pro rozpočet citelná,“ řekl na začátku volebního ekonomický náměstek primátora Jiří Rozinek z ČSSD.

Přitom v některých menších městech byly snahy o zákaz hazardních her už dávno úspěšné. Hrací automaty v minulosti zcela zmizely například z Proseče a Skutče na Chrudimsku, Králík, Lanškrouna, Litomyšle a Vysokého Mýta. Do konce roku 2019 hrací přístroje nebudou už ani v Ústí nad Orlicí.

„Naše rozhodnutí bylo jednomyslné a od ledna 2012 jsme už nevydali ani jedno povolení. Provozovatelé heren se ale nevzdávali a už několikrát po městu požadovali změnu jeho rozhodnutí. V minulých letech zastupitelstvo opakovaně jasně upřednostnilo pořádek ve městě a sociální stabilitu rodin před příjmy z hazardu,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.