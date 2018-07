Kabát, Wanastovky, Chinaski i Anna K. Létofest na závodišti slibuje hvězdy

Alespoň co se týče věhlasu interpretů a počtu diváků v jeden den na jednom místě, čeká Pardubický kraj hudební akce roku. Těžko si představit, že na nějaký festival přijde více lidí než na pardubický Létofest. Opodstatnění pro smělé tvrzení má pět písmen - Kabát.

Na žádnou jinou kapelu v Čechách nechodí více lidí a sobota to na závodišti i přes úšklebky „odborníků na hudbu“ opět prokáže.

„Vím, že se Létofest konal i loni, ale nijak mne to nezaujalo. Letos jsou tam ale Kabáti a to je jiná. Chystáme se velká parta kamarádů,“ říká Martin Zadrobílek z Pardubic.

Pravdou je, že po loňském startovacím ročníku čeká Pardubice nabitá hudební show. Už v pátek se návštěvníci mohou těšit hned na několik velkých koncertů. Festival otevře rocková kapela BSP, následovat budou představení Davida Kollera, Chinaski a MIG 21.

Kapela Chinaski nabídne výpravnou show

„Vystoupení Chinaski na Létofestech bude ve znamení nejvýpravnější kapelové show v rámci open-airů vůbec. Zcela poprvé nám pořadatel upraví pódium pouze pro naše vystoupení,“ říká Martin Pokorný z managementu Chinaski BrainZone. Design scény podle něj vzejde z alba Není nám do pláče.

„Na pódium ovšem přidáme šest velkých sloupů s ledkami. Během každé písně se na nich bude promítat speciální obsah. Těch novinek bude pochopitelně více, ale zatím je neprozradíme,“ doplňuje Pokorný. ¨

Sobotní program potom otevře kapela Sebastian, která bude hrát v jednu hodinu po poledni. Ve tři hodiny bude následovat vystoupení Anny K.

„V playlistu budu mít všechny svoje největší hity a z mého aktuálního alba Světlo zazní písně, kterými se pokusím rozzářit světlo v duších diváků,“ uvedla zpěvačka, která s sebou doveze design svého zatím největšího turné Moje Světlo.

Následovat bude vystoupení Michala Hrůzy a Marka Ztraceného. Od půl deváté večer bude scéna patřit populárním Wanastovkám. Sobotní program a celý festival potom vyvrcholí vystoupením skupiny Kabát, které začne ve 22.15. Skupinu Kabát na Létofest doprovodí technika napěchovaná v jedenácti kamionech. Zároveň před jejich vystoupením technici postaví speciální molo.

Kapely Kabát a Wanastovi Vjecy absolvovaly před festivalovým turné společné zkoušky.

„My vlastně jindy nehrajeme, takže to bereme trochu jako vlastní turné. Hráli jsme na Létofestech už loni, takže víme, do čeho jdeme, a těšíme se. Letos to bude o to větší, že bude vystupovat i Kabát. Takže čekáme větší návštěvnost,“ říká kytarista Wanastovek Tomáš Vartecký.

Rodiny s dětmi si mohou užít Family Zone

Wanastowi Vjecy letos slaví třicet let výročí a Robert Kodym říká, že nějakou oslavu na Létofesty nachystají.

„Aby se nezapomnělo na to, že se skupina dožila třiceti let,“ vysvětluje.

Na Létofestu bude také YouTour stan, kde se mladší diváci mohou těšit na své oblíbené youtubery v multimediálním prostoru. Setkat se tak mohou s Veronikou Spurnou, Martinem Rotou, Ati, Natylou a celý program povede moderátor Petr Vojnar.

Návštěvníci mohou využít možnosti ubytování ve stanovém městečku, které vyroste nedaleko dostihového závodiště.

„Možnost stanování je ve stanovém městečku nedaleko festivalového areálu. Cena za stan je 100 korun a za osobu ve stanu potom 250 korun,“ informují na webu pořadatelé akce. Do areálu je možné dojít pěšky, nebo využít městské hromadné dopravy. Na závodiště jedou autobusy číslo 8, 88, 15, 14, 24 či 29.

Organizátoři připravili celou řadu doprovodných akcí. Rodiny s dětmi si mohou užít takzvanou Family Zone, kde bude připravený skákací hrad, tvořivé dílny, malování na obličej a další aktivity.

Vstupenky jsou v prodeji přes web Ticket Live a aktuální cena za dvoudenní vstupné je 900 korun. Na místě bude možné lístky koupit za 950 korun. Zájemci, kteří se rozhodli pro koupi lístků dříve, je měli se slevou.

Pardubická zastávka je první na trase Létofestu. Následovat budou festivaly v Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Olomouci, Karlových Varech, Plzni a v Liberci.