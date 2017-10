Pardubičtí politici se nemohou shodnout, kolik má stát Letní stadion

I na současné pardubické poměry si politici v posledních dnech začali vyměňovat poměrně ostré vzkazy. Radní se vymezují proti opozici s tím, že je nespravedlivě napadá za zvýšení ceny rekonstrukce, ačkoliv se prý žádné nekonalo.

To zástupci ODS se nebojí říct, že lidé z vedení města prokazatelně lžou, protože cena evidentně vyskočila o mnoho desítek milionů.

Spor začal před zářijovým zasedání zastupitelstva. Radní totiž poslali ke schválení materiál, ve kterém se měla schválit oprava stadionu a okolí za celkem půl miliardy. Opozice ihned vytáhla kritiku, že to je cena naprosto nepřiměřená. „Nemůžeme dát z miliardového úvěru hned půlku jen za fotbalový stadion, který bude sloužit relativně úzké skupině lidí,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Jeho názor na zasedání zastupitelů nakonec zvítězil a oprava zbytků někdejšího stadionu neprošla. To naštvalo primátora Martina Charváta z hnutí ANO.

Podle radních cena opravy vlastně zůstala stejná

„Zastupitel Haas uvádí, že ještě před rokem měla oprava stadionu stát 350 milionů a nyní je to o 200 milionů více. To není pravda. Revitalizace samotného stadionu se z původně odhadovaných 241 milionů dostala na 250 milionů. S DPH je to pak 302 milionů. Dalších 173 milionů (s DPH 209) oproti původně plánovaným 150 milionům představuje investování do infrastruktury, tedy dalšího zázemí pro sportovce, parkování, příjezdové komunikace či jejich osvětlení,“ uvedl Charvát s tím, že by celkem projekt měl spolykat 510 milionů včetně DPH.

Jenže Haas si nenechal útok líbit a na pomoc si vzal argumenty. Jednak vyhledal předchozí vyjádření radních na adresu plánované opravy, které se zásadně liší od současného stavu.

„Vedle arény by měl vzniknout sportovní komplex s fotbalovým stadionem a dalšími hřišti, doplněný hotelem, parkovacím domem a lemovaný nábřežní promenádou. Náklady na vybudování tohoto komplexu jsou odhadovány na 300 milionů korun. Radnice počítá s vícezdrojovým financováním, od státních dotací, až po soukromé investice. Město zcela jistě nebude hlavním investorem,“ řekla v únoru 2016 náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Nyní se o parkovacím domě či hotelu v rámci projektu už nemluví a přitom cena je vyšší než půl miliardy. To nechápu. Navíc vše má platit jen a jen radnice,“ uvedl Haas.

Rozpor se dá částečně vysvětlit například tím, že se plány budoucího stadionu změnily. Například přibylo více krytých tribun. Také město dostalo za úkol zachovat obě zděné tribuny, které stát prohlásil za památku.

„Kritikům ceny rekonstrukce bych také rád připomenul, že Letní stadion vznikl v době první republiky, poté se do něj výrazněji již neinvestovalo. Stadion, respektive jeho tribuny a Brána borců jsou vyhlášeny kulturní památkou a vzhledem k tomu náklady na rekonstrukci rostou,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Ovšem Haas poukazuje na další zásadní rozpor při argumentaci radních. Ve zprávě, která na konci září putovala do zastupitelstva, je totiž napsáno, že oprava stadionu má stát více než udávaných 250 milionů bez daně.

„Abych nemohl být opět křivě obviněn z údajné lži, tak si dovolím naprosto přesně a doslovně citovat z důvodové zprávy předložené radou města dvě finanční částky včetně jejich výslovně uvedeného odůvodnění: I. etapa – Zprovoznění stadionu na 1. ligu, rozpočtové náklady 453 932 000 korun. II. etapa – Zbývající stavební objekty projektu, rozpočtové náklady 56 068 000 korun,“ ocitoval zprávu Haas.

Historie Letního stadionu V květnu 1931 stánek u příležitosti 1. Československé celostátní výstavy sportu a tělesné kultury otevíral prezident republiky T. G. Masaryk. Patnáctého srpna 1937 Pardubice poprvé postoupily do nejvyšší soutěže. O týden později se ve městě poprvé hrála liga. Před návštěvou 11 000 diváků porazily ve východočeském derby Pardubice Náchod 2:1. Zatím poslední velký zápas se na něm hrál v září 2002, kdy k pohárovému duelu nastoupila Sparta Praha a vyhrála 2:1 gólem z penalty v 92. minutě.

Podle něj je tak zjevné, že radní veřejnost minimálně matou.

„Buď primátor tohoto města vědomě lže veřejnosti a ještě se přitom nestydí očerňovat ze lži ostatní, nebo uvádí naprosto nesprávné (o více než 150 milionů) nákladové informace k rozhodnutí členům zastupitelstva města,“ dodal Haas.

Nicméně vedení města rozhodně nechce opravu stadionu zabalit a chce pro bod hlasovat co nejdříve znova.

„Na společném zasedání zastupitelstva nám chyběla celá řada kolegů. Někdo na poslední chvíli onemocněl, jiný měl pracovní povinnosti. Věřím, že příště fotbal projde. Nyní chyběly jen dva hlasy,“ uvedl primátor Charvát, který také zaútočil na minulé vedení města v barvách ODS.

„Žádnému předchozímu vedení města, ani tomu, v jehož čele stála ODS, se nepodařilo to co nám – udělat konkrétní kroky s jasným časovým výhledem, které směřují k rekonstrukci,“ dodal primátor města.