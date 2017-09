Oprava stadionu s podmínkami pro první ligu bude stát půl miliardy korun

Na jedné straně je to určitě dobrá zpráva pro příznivce fotbalu - nynější politická garnitura na radnici konečně po dlouhých letech začala reálně chystat opravu zdevastovaného Letního stadionu.

„Máme hotové studie, dostali jsme kladné vyjádření EIA a je požádáno o územní rozhodnutí,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že už za rok a půl by se mohlo začít stavět.

Horší zpráva pak říká, že plánovaná investice pořádně zatíží městskou pokladnu na budoucích 15 let. Radní totiž přiznávají, že na opravu nelze sehnat dotaci, a tak celé dílo chtějí zaplatit z miliardového úvěru, který získali od banky.

„S tím máme problém. Už jsme použili 270 milionů na refinancování úvěru za akvapark, teď dáme přes půl miliardy za stadion na fotbal a zbytek má jít do atletického areálu na Dukle. Nic proti sportu, ale vážně Pardubice nemají větší problémy?“ ptá se zastupitel za ODS Karel Haas.

Opozičnímu politikovi se také nelíbí, jak cena stadionu vyskočila. „Ještě před rokem se mluvilo o tom, že nový stánek vyjde na zhruba 350 milionů. Nyní to je skoro o 200 milionů více. Myslím, že je třeba lépe zvážit tak vysokou investici,“ doplnil Haas.

Vedení města chce opravu stadionu i jeho okolí rozdělit na dvě etapy. V té první by se konečně měl dočkat opravy samotný fotbalový stánek z první republiky. Práce by měly vyjít na 454 milionů.

Tribuny jsou památkou, musí zůstat zachovány

„V projektu jsou zapracovány i požadavky památkářů. Obě zděné tribuny jsou totiž památkou. Také chceme dodržet regule fotbalové asociace. Pokud totiž chceme mít stadion pro první ligu, musíme se řídit jejich podmínkami,“ řekla Helena Dvořáčková s tím, že první etapa zahrnuje i stavbu tréninkového hřiště a obnovu okolních dvou ulic včetně parkovacího stání.

„V Bráně borců bude zřejmě síň slávy sportovců a možná prodejna lístků. Obě tribuny jsou technickou památkou, u nich dojde jen k ubourání novodobých částí,“ dodala Dvořáčková.

Na opravu stadionu naváže druhá etapa. Ta zahrnuje například úpravu nábřeží a nové přístupy k Labi nebo hřiště v ulici U Stadionu. „Projekční práce a výkupy pozemků na přípojky by měly být v režii města. Další peníze pak půjdou z úvěrového rámce,“ řekla náměstkyně, podle které by první etapa měla skončit v květnu 2020 a druhá v červenci následujícího roku.

O plánech budou ve čtvrtek hlasovat zastupitelé, kteří začnou jednat na radnici ve 14 hodin.

„Ještě nevíme, jak se k hlasování postavit. Přece jen celkem oprava stadionu a okolí vyjde na 550 milionů. Splácení by bylo obrovským závazkem pro další vedení města. Úvěr se bude splácet 15 let. Asi by takový krok zasluhoval širší debatu mezi koalicí a opozicí,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.