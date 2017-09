Absence zastupitelů zavinila pozastavení peněz pro Letní stadion a okolí

Ve čtvrtek večer si příznivci pardubického fotbalu museli připadat při sledování zasedání zastupitelstva města jako v kině na hodně špatném filmu.

Poté co několik garnitur vedení města planě slibovalo opravu zdevastovaného stánku u Tyršových sadů, se nyní zdálo, že se konečně Letní stadion dočká kompletní rekonstrukce. Zastupitelé však odmítli poslat na opravu sportoviště i širokého okolí potřebných 500 milionů.

„Nemám problém s tím projektem jako takovým. Moc se mi líbí. Mám problém ale s tou cenovkou. Nemůžeme dát za fotbal půl miliardy,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Nakonec jeho názor vyhrál a bod neprošel. „Jsem z toho dost rozčarovaný. Překvapilo mě, že hned 11 zastupitelů na jednání vůbec nebylo a dalších pět během hlasování bylo mimo sál. Myslím, že to je znevážení práce všech těch, kteří na projektu nového stadionu pracovali,“ uvedl šéf druholigového klubu FK Pardubice Vladimír Pitter s tím, že potřebných 20 hlasů se v sále hledalo kvůli absencím hodně těžko.

Přitom Pitter společně s kolegy i hráči čeká na stadion jako na smilování. Přece jen podmínky domácího hřiště Pod Vinicí s bídou stačí na druhou ligu. Nejvyšší soutěž se na něm hrát nemůže ani náhodou.

„Celé mne to hodně mrzí. Vlastně jediná věc, která nám brání v postupu do první ligy, je absence slušného stadionu. Postup po sportovní stránce by pro nás nebyl žádný vážný problém,“ dodal Pitter.

Hlasovat se bude brzy znovu

Jenže v Pardubicích se v posledním volebním období už stalo normou, že o některých kontroverzních bodech se hlasuje opakovaně. A to bude i případ opravy fotbalového stadionu. „Během podzimu předložíme opravu stadionu a okolí znovu. Ve zprávě kolegům precizně doložíme, že samotný stadion bude stát pouze 250 milionů bez daně. Zbytek pak půjde do rekonstrukce celého prostoru mezi Tyršovými sady a arénou včetně nábřeží Labe,“ uvedl primátor Martin Charvát, jenž stavbu stadionu pro 4 700 fanoušků rozhodně nevzdává.

Ostatně i on viděl, že především jeho radniční koalice nebyla ve čtvrtek v právě ideálním rozpoložení. „Chyběla nám celá řada kolegů. Někdo na poslední chvíli onemocněl, jiný měl pracovní povinnosti. Věřím, že příště fotbal projde. Nyní chyběly jen dva hlasy,“ dodal primátor Charvát.

Taková informace samozřejmě dělá radost všem příznivcům pardubického fotbalu. „Je to kvalitní projekt, který jsme ladili se zástupci fotbalového svazu, a bylo by vážně škoda celou tu práci vyhodit z okna,“ dodal Vladimír Pitter.

Ostatně nutnost stadion opravit potvrzují i politici, kteří pro uvolnění peněz nakonec ruku nezvedli. Přijde jim totiž, že suma není adekvátní vůči postavení fotbalu ve městě. „Má se půl miliardy vyhodit na stadion sloužící řádově tisícům fotbalistů Pardubic, nebo má toto město jiné priority, třeba prodloužení trolejbusových tratí, opravu nadjezdu Kyjevská a propojení s rychlodráhou či Automatické mlýny?“ řekl zastupitel ODS Karel Haas.

Podle zástupců vedení radnice však celý projekt nevnímá přesně. „Mrzí mě, že někteří kolegové zřejmě nepochopili, že ona částka představuje revitalizaci celého obrovského území, nikoliv opravu jedné budovy,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Rozinek.