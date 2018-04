Letní pláž u pardubického akvaparku se po dvou letech znovu otevřela

Do druhého červencového pondělka si mohli školáci a rodiny s dětmi trávící prázdniny ve městě zaplavat jen na koupališti na Cihelně nebo v okolních písnících.

Nově opravený akvapark stavbaři dokončili začátkem června, ale otevřený byl pouze vnitřek a venkovní pláž čekala, dokud nenaroste tráva. Pustit plavce na hliněný povrch si provozovatelé netroufali a ani jim to neumožňovaly hygienické předpisy.

"Každý den, který jsme počkali, trávě pomohl. Chtěli jsme mít jistotu, že návštěvníci nebudou ležet v hlíně," uvedl ředitel akvaparku Jiří Vysoudil. Už minulý týden bylo jasné, že od pondělí lze areál využívat. Povrch sice není dokonalý, ale tráva narostla.

"Těšila jsem se, až sluneční pláž konečně otevře. Už jsem i koukala na webové stránky na ceník a otevírací dobu," řekla studentka Kristýna Kovačová. Otevírací dobu provozovatelé mírně upravili. Ještě minulý týden v úterý byla ale na internetových stránkách akvaparku uvedena ta stará.

Letní pláž v Pardubicích Kdy: Otevírací doba je po celé léto od půl desáté ráno do osmi večer. Kudy: Vstup do areálu je možný jak přes hlavní recepci, tak přímo z bočních pokladen. Za kolik: Jednorázové vstupné pro dospělé činí 70 korun, děti, studenti, senioři a zdravotně postižení zaplatí za celý den koupání 50 korun. Tip: Při koupi čipové karty nebo abonentního vstupného je cena za jeden den o pětikorunu levnější.

"Po celé léto máme otevřeno od půl desáté až do osmi do večera," upřesnil ředitel Vysoudil. Sdělil také, že v případě příznivého počasí zůstane pláž otevřena až do konce září.

Velikost a tvar bazénů se na pohled příliš nezměnily. Mají ovšem zcela nový nerezový povrch, který se lépe udržuje. Pro menší děti je nachystáno brouzdaliště, starší školáky potěší dva tobogány. Lidé mohou využít služeb nového bufetu a místo hranolek si koupit třeba chlazený meloun.

V bazénech čeká návštěvníky příjemně teplá voda. Pracovníci akvaparku naměřili ve venkovních bazénech minulý týden teplotu přesahující sedmadvacet stupňů Celsia. Voda by tak pro někoho mohla být až příliš teplá. Podle Vysoudila se ale není čeho bát.

"Při tropických vedrech plánujeme, že budeme vodu přichlazovat," dodal ředitel.

Provozovatelé chystají na léto i různé venkovní akce, například vodní aerobik, spinning a další cvičení pro ženy. Přesné termíny jsou zatím v jednání. Jisté ale je datum dvanáctého srpna, kdy na letní pláži proběhne velká akce plná her a soutěží pro děti.