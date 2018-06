Pardubické letní kino promítá u Labe, přesun berou zakladatelé jako plus

Letní kino začalo oficiálně promítat už v úterý. Jenže silný déšť plány zhatil a i další večery v týdnu kinu příliš nepřály. Takže se dá říct, že se nová sezona naplno rozjíždí až dnes.

„Už by mělo být vše kompletně připravené. Přece jsme jen zázemí budovali na poslední chvíli, takže nám déšť ani moc nevadil. Dostali jsme více času na přípravy,“ uvedl Jan Motyčka, podle kterého si hosté kina velkou louku mezi Wonkovým mostem a sídlištěm Polabiny oblíbí.

„Ten prostor je naprosto úžasný a troufám si tvrdit, že atmosféra tam bude romantičtější než v Tyršových sadech. Připadáte si tam jako v lese padesát kilometrů od Pardubic, ale otočíte se a uvidíte logo Paláce Pardubice. Velkou výhodou je možnost parkování u kotvícího Arnošta z Pardubic, kde v podvečer bývá zcela prázdno. Stejně tak zastávka MHD je vzdálena jen pár kroků,“ vyjmenoval výhody nového a už čtvrtého místa pro promítačku Motyčka.

Po Tyršových sadech, skateparku a loňské epizodě u zdymadla kino poprvé opustilo první městský obvod a vydalo se do Polabin.

„Myslím, že to je pěkné místo a že budou spokojeni lidé z celých Pardubic,“ uvedl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný, podle kterého je klidně možné, že kino zůstane na místě dlouhodobě.

„Letos ještě pořadatelé nestihli požádat o delší pronájem, takže to mají na rok. Můžeme to brát jako zkoušku, pokud vše bude fungovat, nevidím důvod, proč by tam areál nemohl být i v dalších letech,“ dodal Hejný.

Jinak v zásadě lidé dostanou v biografu podobné menu jako v posledních letech. Pořadatelé zachovali žánrové dělení dní, tak aby si lidé mohli plánovat návštěvu kina dlouhodobě dopředu.

Výběr z programu Letního kina Pernštejn Pardubice Červen: 29. června: Hastrman, 30. června: Dunkerk Červenec: 1. července: Jumanji, 4. července: Coco, 5. července: Muž na Měsíci, 6. července: Bába z ledu, 10. července: John Wick 2, 11. července: Auta 3, 14. července: Uteč, 19. července: Valmont, 20. července: Po strništi bos, 21. července: Tvář vody, 25. července: Králíček Petr, 26. července: Amadeus, 28. července: Nejtemnější hodina, 31. července: Válka o planetu opic. 2. srpna: Ragtime, 4. srpna: Blade runner 2049, 5. srpna: Black Panther, 6. srpna: Lego Ninjago film, 7. srpna: Studená válka, 9. srpna: Vlasy, 10. srpna: Čertoviny, 11. srpna: Dej mi své jméno, 13. srpna: Lego Batman, 20. srpna: Tarzan Král džungle, 25. srpna: Lajka, 26. srpna: Americký zabiják, 28. srpna: Wonder Woman, 30. srpna: Taking Off. Poznámka: promítá se každý večer, když to počasí jen trochu dovolí. V červenci se začíná kolem 21.30 hodin, v srpnu pak o 30 minut dříve. Vstup je celé prázdniny zadarmo.

„Už mnoho let držíme dramaturgii, která se nám osvědčila. Pondělní večery budou opět vyhrazeny rodinným filmům, úterní zajímavým snímkům z celého světa. Středa bude patřit dětským, animovaným titulům, čtvrtek dokumentům a artovějším snímkům, pátek českým filmům, sobota a neděle pak komerčně úspěšným,“ sdělil provozovatel Letního kina Pernštejn Tomáš Drechsler.

Celým ročníkem se navíc bude prolínat pocta Miloši Formanovi, který nedávno zemřel. Zájemci uvidí prakticky všechny známé filmy oskarového režiséra, který za normalizace legálně odešel do USA, aby pokračoval ve své filmové tvorbě.

Mohl na svých dílech dál spolupracovat s českými filmaři, například s kameramanem Miroslavem Ondříčkem, a Amadea tak mohl natočit v Kroměříži, Praze a okolí.

„Bude to ucelená přehlídka Formanových filmů, která podle našich informací nemá nikde jinde obdoby,“ zdůraznil Tomáš Drechsler s tím, že název minifestivalu je odvozený i od nového místa pro letní kino.

„Ojedinělý festival na počest Miloše Formana jsme nazvali Za vodou. Má spojitost jak s novým místem pro náš biograf, tak s úspěchy slavného režiséra za Velkou louží. Poctu tomuto filmovému mistrovi osobně uvede jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a přátel Jan Chicago Novák,“ upozornil provozovatel letního kina, které jako bonus nabídne i dokumenty mapující Formanovy životní osudy.

Letní kino patří do projektu pardubické radnice, jenž nese název Pardubičtí tahouni. To zároveň znamená, že projekt inkasuje veřejné peníze.

Roční podpora kina tvoří šest set tisíc. Podle Motyčky však většina peněz padne na náklady spojené se stěhováním. Hlavně na vybudování elektrifikace areálu.

„Naší interpretací tahounů je kromě podpory samotné také výzva táhnout, rozumějme rozšiřovat naše kulturní působení v co největší oblast. Tedy neustrnout na jednom místě. Obrazně i doslova,“ řekl Motyčka.