Pardubické letní kino zůstane i dál u Labe a pořád bude zdarma

Místo, které na první pohled s civilizací spojuje jen pohled na telekomunikační věž, se provozovateli kina Janu Motyčkovi natolik zalíbilo, že hned začal usilovat o setrvání na dobyté pozici.

„Z centra města lze k nově vzniknuvšímu domovu letního kina na pravém břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to místo, které mohou našemu městu závidět. Někdy si připadám, že jsem uprostřed lesa,“ uvedl Jan Motyčka.

„Schválili jsme pronájem pozemku pro kino na pět let s tím, že je schválená i opce na dalších pět let,“ uvedl radní Pardubic Dušan Salfický při poslední letošní projekci.

Pro provozovatele kina to znamená, že po zkušenostech z Tyršových sadů, od skateparku a bývalých jatek u zdymadla už nemusejí hledat další, tedy páté místo, kde by mohli v dalších letech promítat.

„Je to úleva. Je psychicky i finančně náročné budovat další a další zázemí pro náš areál,“ uvedl Motyčka s tím, že největší problém byl na novém místě s přívodem elektřiny. Nejbližší připojení k elektrické soustavě je totiž vzdálené téměř kilometr.

„Měli jsme poměrně úsměvnou představu o prodlužovačce, vedené maximálně chráničkou po povrchu oné kilometrové trasy, která se ukázala ne zcela slučitelná s realitou. Na místo toho bylo nutné, tak jako při kolonizaci Divokého západu, zbudovat kilometrové nadzemní vedení vysokého napětí,“ řekl Motyčka.

Většina diváků je z Pardubic

Podle jeho průzkumu je většina diváků, kteří do kina dorazili, z Pardubic. Přibližně desetina jsou potom hosté z jiných měst.

„Kino letos navštívila celá řada zajímavých filmových delegací, byl to například režisér Zdeněk Troška, Jan „Chicago“ Novák nebo Fero Fenič a mnozí další,“ dodal Motyčkův kolega a spoluzakladatel bezplatného biografu Tomáš Drechsler.

Výhodou pro pořadatele je také to, že se dostali mezi městem podporované akce. Mají tak jistotu dotace, která činí 600 tisíc korun na rok. Navíc i další instituce začínají unikátní kino podporovat.

„Dvouměsíční každodenní provoz letního kina beze zbytku naplnil svůj potenciál, a potvrdil tak správnost rozhodnutí vstoupit do tohoto projektu jménem našeho spolku, založeného k podpoře cestovního ruchu. Naším cílem bylo organizátorům, a především jeho návštěvníkům zajistit stabilní, estetický a důstojný prostor, kde se mohou během celých prázdnin scházet,“ uvedl Leoš Kvapil, předseda akciové společnosti Pardubický pivovar a současně předseda spolku Pardubice Zelená brána Polabí.

Právě pivovar je jedním z hlavních sponzorů kina, které od svého startu v červenci 2006 nevybralo na vstupném ani korunu.

„Tak to zůstane i do budoucna. Lidé se mne ptají, proč to tedy vlastně dělám, a já jim říkám, že kino už je u mne diagnóza. Je to moje dítě, o které se starám,“ dodal Motyčka.