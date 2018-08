Bohužel jsem věděl, že je Miloš Forman na odchodu, říká spisovatel Jan Novák

Jan Novák stejně jako Miloš Forman prožil většinu života ve Spojených státech. Oba umělci byli spolu často v kontaktu, spolupracovali a Novák dokonce o slavném českém režisérovi napsal obsáhlou a autorizovanou biografii s názvem Co já vím?

Těžko tak mohl v pardubickém letním kině zahajovat festival formanových filmů někdo jiný než právě česko-americký spisovatel, scénárista, překladatel a dokumentarista Jan „Chicago“ Novák.

„Silou Milošových filmů bylo, že dokázal na plátně oživit zajímavý scénář. Uměl příběhu vtisknout život. A povedlo se mu to s herci i neherci,“ řekl v letním kině Novák, který v roce 1969 emigroval s rodiči do Chicaga.

Který je váš nejoblíbenější film od Miloše Formana?

Jednoznačně Lásky jedné plavovlásky. Ale třeba Amadeus je jeden z nejlepších českých filmů, jaký kdy byl natočen. Záměrně říkám český, a to proto, že se na něm podílel český štáb a natáčel se u nás, ale navždy bude mít své místo i ve světové kinematografii.

Miloš Forman třeba ve filmu Lid versus Larry Flynt do menší role obsadil i Jana Třísku, který také nedávno zesnul. I s ním jste se v Americe stýkal?

Honza Tříska se mu různě nabízel, často u Miloše bydlel a toužil v jeho filmech hrát, ale Miloš pro něj žádnou výraznou roli nikdy nenašel. Podobně to měl i s dalšími Čechy, kteří odešli do USA.

S kým třeba? Můžete někoho konkrétního jmenovat?

Měl třeba moc rád Jiřího Voskovce, který se skutečně hodně snažil o to, aby se mohl v nějakém jeho filmu objevit. Jenže Miloš pro něj neměl vhodnou roli, tak ho nikdy neobsadil. Občas trochu bojoval sám se sebou. Bylo vidět, že by se mu chtěl zavděčit.

Byl jste s Milošem Formanem pravidelně v kontaktu?

Často jsem s ním telefonoval, takže jsem tušil, že konec přijde. Je to velmi smutné, když ztratíte takového kamaráda. Miloš ale uměl žít a myslím, že si svůj život skutečně užil.

Co říkáte na to, že pardubické letní kino pořádá festival filmů od Miloše Formana?

Miloš si to určitě zaslouží. Nové místo pro bezplatné prázdninové projekce na pravém břeh řeky Labe se mi navíc moc líbí. Je to úžasný prostor v centru města, v přírodě, navíc je nedaleko odtud, coby olympijský vítěz Jan Železný kamenem dohodil, hokejový stadion, na který jsem jezdil hrát hokej. Na rozdíl od předchozích míst mne tu zatím neštípl ani jeden komár. Pořadatelům bych přál, aby na tomto místě už konečně mohli zakotvit a nemuseli neustále kočovat po městě.

Jan Novák Česko-americký spisovatel, scenárista a dramatik. Jeho rodina v roce 1969 emigrovala přes Rakousko do Chicaga. Jako scenárista spolupracoval s Milošem Formanem na filmu Valmont, napsal o něm velkou knihu s názvem Co já vím? Ta zároveň patří mezi jeho největší díla hned vedle románu Zatím dobrý, který získal v roce 2005 ocenění Magnesia Litera za Knihu roku. Napsal také text ke komiksu Jaromíra 99 nazvanému Zátopek, který zpracovává téma Zátopkových úspěchů a seznámení s jeho životní láskou Danou nebo životopis Johna Boka. Natočil i několik dokumentů včetně Pivo a Pardubice či Pušky, puky, pivo a psi.

Prý pořadatelé kina nazvali festival Za vodou na základě inspirace od vás. Je to pravda?

Je to příjemný pocit, že ho pořadatelé tak nazvali. Být za vodou v Čechách znamená být ve vatě. Trochu ironicky jsem ho použil jako název pro mou knihu rozhovorů s lidmi, kteří se za vodou, tedy v Americe prosadili, a u nichž se u nás automaticky předpokládá, že jsou ve vatě.

V letním kině jste už po několikáté. Čím to, že se do Pardubic tak často vracíte?

Do Pardubic jezdím rád. Je to podobné, jako když se zločinci vrací na místo činu. Navíc mám ke městu skutečně osobní vztah. Ostatně jsem natočil i dokument Pivo a Pardubice. Ten byl mozaikovým portrétem města a jeho obyvatel v roce 2015. Ve zmíněné knize jsem zase dělal rozhovor s pardubickým rodákem Dominikem Haškem.