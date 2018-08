Piloti vrtulníků budou v září na pardubickém letišti trénovat noční lety

Důvodem mimořádných nočních letů je pozdější dvouměsíční výluka.

„Omlouváme se, ale jsme nuceni reagovat na skutečnost, že během října a listopadu bude provoz na pardubickém letišti z důvodu výluky zastaven. Abychom dostáli svým závazkům a dokončili výcvik mladých pilotů, musíme navýšit počet letů v září,“ uvedl ředitel pražského výcvikového centra Jaroslav Špaček.

Obyvatelé přilehlých pardubických čtvrtí si tuto informaci přečetli dnes ráno na webu města. I pro starostu pátého obvodu Jiřího Rejdy byla zcela nová.

„Těšili jsme se na výluku, ale o tomhle jsme nevěděli. Je spousta lidí, kteří to neřeší a spousta jiných, kteří jsou odpůrci letů. Představte si, když vám ve dvě hodiny ráno nad rodinným domem poletí helikoptéra a máte tam malé dítko, anebo když musíte brzy vstávat do práce. Situace je to nepříjemná, vrtulníky budou lidem znepříjemňovat život,“ řekl Jiří Rejda.

Cvičné lety není možné provádět na jiném letišti

Zároveň zdůrazňuje, že pardubičtí politici s tím bohužel nic neudělají, i když se alespoň podařilo po jednání s centrem výcviku změnit letové trasy vrtulníků.

„Nyní jsou dále od Dražkovic. Ale stále je to výcvik pilotů, kteří mohou uhnout z trasy či letí níže, než mají. Navíc když startuje gripen, udělá rámus a zmizí, zatímco helikoptéra jde na přistání déle a způsobí mnohem víc hluku,“ dodal starosta.

Organizátoři výcviku pilotů s omluvou vysvětlují, že jiná možnost není. „Prověřovali jsme i další možnosti toho, jak lety odcvičit na jiném letišti. Bohužel všechny ostatní varianty jsou pro nás, zejména z hlediska dopravy techniky, zajištění personálu či certifikace jiných letišť, náročné, lépe řečeno nemožné,“ dodal Jaroslav Špaček s tím, že obyvatele okolních obcí pak díky výluce naopak čeká dvouměsíční klid.