Letištní terminál Pardubice zahájil zkušební provoz, dopravce již láká

Ještě není úplně hotovo. Zatím novým terminálem nebudou procházet cestující ani u něj ještě nerolují letadla. Přesto je otevření nové letištní haly Jana Kašpara velmi blízko.

Firma East Bohemian Airport, která civilní letiště provozuje, totiž terminál už převzala do své moci od stavebních firem.

„Přejímka stavby proběhla bez komplikací,“ uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka civilní části pardubického letiště a místopředsedkyně správní rady společnosti EBA, která si nový vzdušný přístav hodně pochvaluje.

„Terminál je takový, jaký potřebujeme - moderní a účelný, s kapacitou na odbavení dvou letadel najednou, přímo u stojánek pro velká dopravní letadla,“ doplnila Šmejkalová s tím, že firmu do konce roku ještě čeká testovací provoz veškerého zařízení tak, aby provozovatelé měli jistotu, že po spuštění provozu bude vše fungovat, jak má.

Z hlediska technologií je terminál srovnatelný s pražským

„Co se týká provozních a bezpečnostních technologií, je náš terminál srovnatelný i s pražským letištěm,“ doplnila Hana Šmejkalová.

Do zahájení provozu se do nových prostor přestěhují poskytovatelé služeb, které dosud fungovaly ve staré hale, například duty free shop či prodej suvenýrů.

„Cestující, kteří na letiště přijedou automobilem, budou mít k dispozici, do doby než bude dobudováno parkoviště před terminálem, odstavnou plochu zhruba 90 metrů od odbavovací haly, hotový je i chodník, který plochu s terminálem spojuje,“ uvedla Šmejkalová.

Podle ní se letos díky příslibu moderního terminálu podařilo získat nové dopravce, kteří zvedají zásadním způsobem počty odbavených pasažérů. Ty se přitom loni propadly na historická minima.

„Letiště by mělo v případě potřeby zvládnout i čtyři letadla najednou. To by se ale nemělo pravidelně stávat,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že slavnostní otevření moderní haly by se mělo konat v půlce ledna.

Výkony letiště v budoucnu porostou

Kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu, Ufy a Kazaně od září funguje linka Ryanairu mezi Londýnem a Pardubicemi, od října provozuje společnost Red Wings linku Pardubice a Moskva.

„Věřím, že v nových podmínkách výkony pardubického letiště dál porostou. Například koncem března se nabídka letů z Pardubic rozšíří o pravidelnou linku do španělského Alicante,“ dodala ředitelka letiště.

Peníze na nový terminál zajistili akcionáři provozovatele letiště, město Pardubice a Pardubický kraj. Letiště Pardubice je vojenské se statusem veřejného mezinárodního letiště, od roku 1994 využívané i pro civilní provoz.

Letos odbaví kolem 87 tisíc cestujících. V roce 2016 prošlo terminálem přes 31 000 lidí. Nejúspěšnější byl rok 2014, kdy odbavilo kolem 184 tisíc pasažérů.