Letištní terminál v Pardubicích se dostaví. Politici chtějí lepší zázemí

Společnost East Bohemian Airport (EBA), která provozuje pardubické civilní letiště, odbavila minulý rok více než 88 tisíc cestujících. Ve srovnání s rokem 2016 to představuje nárůst asi o 58 tisíc lidí. „Zvýšil se rovněž objem nákladní dopravy, ze 142 na 265 tun,“ uvedla společnost ve výroční zprávě. I tak loni firma skončila ve ztrátě 5,22 milionu, což je zhruba o 5,5 milionu lepší výsledek než v roce 2016. Čistý obrat se meziročně zvýšil z 48 na 73 milionů korun. Od loňska létají z Pardubic znovu linky do Petrohradu, obnoveny byly také lety do Moskvy. Na podzim začalo pravidelné letecké spojení nízkonákladové společnosti Ryanair do Londýna, létá třikrát týdně. Letos k nim přibylo další spojení téhož dopravce do španělského Alicante. Důležitou položku představují i charterové lety v letní sezoně do několika turistických destinací. (ČTK)