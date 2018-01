Letiště v Pardubicích otočilo trend, počet cestujících začal stoupat

Manažerka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová i politici z vedení města a kraje si mohou zhluboka oddechnout. Po delší době jim totiž udělal radost pohled na počet odbavených lidí. Zdá se, že rok 2017 byl tím, který otočil negativní vývoj v počtu pasažérů.

„Pardubickému letišti se vloni podařilo zvrátit nepříznivý trend klesajícího počtu odbavených cestujících. Podle předběžných odhadů letiště za rok 2017 odbavilo 88 490 cestujících, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o více než 180 procent,“ uvedla Šmejkalová, kterou radní angažovali právě kvůli tomu, aby letiště zvedla.

Jednou z nutných podmínek bylo logicky sehnat nové destinace, kam se bude z východu Čech létat.

„Na pozitivních výsledcích se kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu, Ufy a Kazaně samozřejmě podílí i stále plná linka Ryanairu do Londýna a společnost Red Wings s linkou do Moskvy,“ dodala Hana Šmejkalová.

Pravdou je, že načasování vzestupu nemohlo být lepší. Na konci měsíce se má totiž otevírat zbrusu nová odbavovací hala, a tak nehrozí kritika z řad opozice za to, že firma vlastněná veřejnými institucemi zbytečně vyhodila čtvrt miliardy z okna za terminál, který stejně není třeba.

„Už tyto výsledky jsou pro mě jednoznačným příslibem růstu cestujících v dalších letech, což bude jasným dokladem, že výstavbou terminálu jsme se vydali správným směrem,“ uvedl spokojený primátor Pardubic Martin Charvát

Podle hejtmana zatím není vyhráno

„Situace regionálních letišť ale není vůbec jednoduchá nikde v republice a provozovatelé vykazují ztráty,“ zůstává však opatrný hejtman Martin Netolický, který byl před stavbou terminálu minimálně zdrženlivý. Ostatně i nyní připomíná, že z ekonomického hlediska nemá firma EBA zatím zcela vyhráno.

Počet cestujících na pardubickém letišti Rok a počet odbavených pasažérů 2004 - 46 999 2005 - 49 165 2006 - 71 500 2007 - 93 700 2008 - 86 863 2009 - 49 032 2010 - 62 302 2011 - 65 246 2012 - 125 008 2013 - 184 140 2014 - 150 056 2015 - 59 260 2016 - 31 174 2017 - 88 490 Zdroj: Statistiky firmy EBA, která patří městu Pardubice a Pardubickému kraji.

„Když už ale hala stojí, musí se vedení EBA snažit o získání nových dopravců, pokud možno nedotovaných. Jakmile překonáme čísla z let 2013, 2014 (cca 160-180 tisíc cestujících), pak budeme z krize venku. Cokoliv navíc už bude snad důvod k oslavě. Podmínky jsou skvělé, tak teď už ,jen´ ti cestující,“ napsal na svůj Facebook hejtman.

Ten přiznal spory s městem ohledně výstavby haly, ale zároveň přislíbil, že se nebude bránit dostavbě haly dle původního projektu. Právě kraj totiž požadoval zlevnění stávajícího terminálu.

„Děkuji městu za spolupráci, která nebyla vždy pravda bez výměny názorů, ale stavba je u konce první etapy a druhou určitě zahájíme, jakmile se přiblížíme k výše uvedeným číslům,“ dodal.