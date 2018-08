Z louky na vojenský autopark. Pardubické letiště chce lepší parkovací plochy

„Auta musí v současné době stát také například na přilehlé louce,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Budování lepšího parkování přeje i hejtman kraje Martin Netolický, který je jinak k jakýmkoliv investicím do civilního letiště velmi zdrženlivý.

„Tato plocha je za přibližně pět milionů korun velmi jednoduše upravitelná a mohla by cestujícím sloužit ještě v letošním roce. Kapacita míst by zde byla přibližně 410 automobilů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Vybudováno by mělo být také parkoviště před odbavovacím terminálem včetně zastavení typu kiss and ride, které slouží především pro krátkodobá stání.

„Tam by mohlo být k dispozici přes 220 míst. Celková investice do obou ploch by se měla odhadem pohybovat okolo 20 milionů korun,“ doplnil hejtman s tím, že by kraj na stavební úpravy poskytl ze svého rozpočtu třetinu peněz, což odpovídá jeho podílu akcií ve společnosti East Bohemian Airport. Dvě třetiny pak vlastní město Pardubice.

Druhé patro terminálu ano, ale levněji

Hejtmanství také výhledově počítá s dostavbou druhého patra terminálu Jana Kašpara. Do části se nastěhují kanceláře společnosti, zbylá část pro VIP salonek či restaurace bude připravena pro možné budoucí využití. Pokud se najde zájemce o provozování, může si prostor upravit na své náklady a podle svého přání. Původní cena 40 milionů korun se však hejtmanovi zdá vysoká.

„Osobně jsem přesvědčený, že bychom se celkově mohli vejít do částky 15 milionů korun za dobudování druhého patra,“ uvedl Netolický, který však zároveň dodává, že tato investice není úplně nezbytná.

„Dostavba druhého patra v původně navrženém objemu, který přesahoval 40 milionů korun, rozhodně není nutná, což potvrdila také paní ředitelka letiště. Jestliže se najde zájemce na provoz, může si prostor upravit na své náklady a dle svého přání. Rozhodně to však nesmí jít z veřejných prostředků,“ dodal Martin Netolický.

Letiště, které bude zavřené kvůli opravě celý říjen a listopad, odbavilo 26. července letošního stotisícího cestujícího. Překonalo tak počty pasažérů za loňský rok, kdy terminálem prošlo pouhých 88 tisíc lidí.