Pardubičtí radní schválili dostavbu terminálu i parkoviště

Lidé zřejmě nejvíce ocení výstavbu nových parkovišť v blízkosti odletové haly.

„Za prioritní považuji zajištění kvalitního parkování, a proto využijeme podzimní odstávky pro úpravu vojenského autoparku na parkovací stání, kam by bylo možné umístit přibližně 410 automobilů. Další parkovací plocha před terminálem by mohla zajistit parkování pro 220 automobilů, včetně zastavení typu kiss and ride,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ten byl zároveň jedním z krajských radních, který další investice na začátku týdne schválil.

„Krajští radní souhlasili s investičními záměry na výstavbu nových parkovišť a dostavbu druhého nadzemního podlaží terminálu. Maximální náklady jsou stanoveny na 45 milionů korun bez DPH za všechny připravované projekty,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Původně se mělo dát 40 milionů korun jen do dostavby druhého patra terminálu. Něco takového však hejtman rezolutně odmítl s tím, že to je zbytečné a že by se o takovou investici měli postarat spíše případní nájemci tamních prostor.

„Oproti původně navrženému objemu dostavby druhého patra za více než čtyřicet milionů se nyní dostáváme na rozumný kompromis. Projekt bude obsahovat dobudování rozvodů, sociálních zařízení, podlah a osvětlení. Prostor restaurace bude připraven tak, aby si jej případný nájemce mohl upravit dle svých představ,“ uvedl hejtman Netolický.

Většina ze zmíněné částky však půjde za pardubickou radnicí. Právě ta je totiž většinovým majitelem společnosti East Bohemian Airport, které terminál patří.

„Za kraj, jako menšinového akcionáře, jsme připraveni poskytnout náš podíl formou navýšení základního kapitálu společnosti v hodnotě 15,3 milionu. Na město Pardubice, které vlastní 66 procent společnosti, by připadla částka 29,7 milionu korun,“ uvedl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Stavební práce na výstavbě nového parkoviště v prostoru autoparku by měly začít již v říjnu, kdy začne výluka přistávací dráhy, která potrvá až do listopadu.

„Zbylé dvě investice bychom chtěli dokončit v letech 2019 a 2020. Jsem rád, že jsme rozhodli o dalším vývoji v krátké době, a dáváme tak našemu partnerovi, kterým je město, manévrovací prostor, aby se mohla další investice zahájit v co nejkratší době,“ doplnil Kortyš.