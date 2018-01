Letiště v novém. Terminál v Pardubicích čeká slavnostní otevření

Ostré spuštění odbavování letadel v novém pardubickém terminálu se blíží. Předehru obstará velká společenská akce přímo na letišti. Stovky hostů se sjedou do haly, aby halu slavnostně otevřeli.

„Bude to velká společenská akce pro více než 500 lidí. Program by měl začít kolem 18. hodiny s tím, že zhruba o tři hodiny později bude přestřižená páska. Vše je v režii stavebních firem Strabag a Chládek a Tintěra, které terminál stavěly,“ uvedl Libor Kříž z firmy East Bohemian Airport, která se o pardubické civilní letiště stará.

Ovšem normální smrtelníky bude více zajímat, kdy nová hala začne konečně odbavovat pasažéry. Zatím se zdá, že by to mohlo být prvního února. „Toto datum se zatím zmiňuje nejčastěji, ovšem může se ještě mírně měnit,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

To ostatně potvrzuje i Kříž, podle kterého firma nemůže přesun uspěchat.

„Až se přestěhujeme ze starých prostor, nebude cesty zpět. Proto si musíme být úplně jistí, že vše bude fungovat. Nicméně chceme, aby to bylo zhruba 14 dní po slavnostním otevření. Ještě nejsem schopen říct, jestli otevřeme prvního nebo čtvrtého února, ale tak nějak to bude,“ doplnil Kříž.

Společnost East Bohemian Airport přebírala v uplynulých týdnech od dodavatele novou odbavovací halu. Terminál Úřad pro civilní letectví už před časem propustil do testovacího provozu.

„Přejímka stavby proběhla bez komplikací a terminál je takový, jaký potřebujeme - moderní a účelný, s kapacitou na odbavení dvou letadel najednou, přímo u stojánek pro velká dopravní letadla,“ uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka civilní části pardubického letiště, která je s výsledkem práce stavebních firem spokojená.

„Co se týká provozních a bezpečnostních technologií, je náš terminál srovnatelný i s pražským letištěm,“ dodala Šmejkalová.

Než začne cestujícím nový terminál plně sloužit, do nových prostor se přestěhují poskytovatelé služeb, které dosud fungovaly ve staré hale. Například duty free shop, prodej suvenýrů a podobně, i služby nové, například zcela nová stání pro vozy taxislužby a jiné.

„Cestující, kteří na letiště přijedou automobilem, budou mít k dispozici, do doby než bude dobudováno parkoviště před terminálem, odstavnou plochu zhruba 90 metrů od odbavovací haly, hotový je i chodník, který plochu s terminálem spojuje,“ uvedla Šmejkalová.

Nebýt nové haly, nebyly by ani noví dopravci, říká manažerka

Nová odbavovací hala, na kterou pardubické letiště čekalo řadu let, byla podle Šmejkalové pro jeho další rozvoj nutností. „Jen díky této investici se podařilo vedení společnosti získat v roce 2017 nové dopravce,“ uvedla manažerka.

Kromě ruských cestovních kanceláří létajících z Pardubic do Petrohradu, Samary, Jekatěrinburgu, Ufy a Kazaně od září funguje linka Ryanairu mezi Londýnem a Pardubicemi, od října má společnost Red Wings linku Pardubic - Moskva.

„Rok 2017 by mohl být, co do počtu odbavených cestujících, pátým nejúspěšnějším v historii letiště přesto, že se veškeré lety odbavovaly ještě ve starém terminálu. Věřím, že v nových podmínkách výkony pardubického letiště dál porostou. Například koncem března se nabídka letů z Pardubic rozšíří o pravidelnou linku do španělského Alicante,“ dodala ředitelka letiště.

Stavba nové odbavovací haly začala v červnu 2016 a přišla zhruba na čtvrt miliardy. Peníze na nový terminál zajistili akcionáři EBA, tedy město Pardubice, vlastnící dvě třetiny akcií a Pardubický kraj coby třetinový vlastník firmy.