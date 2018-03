Cvičné vojenské letadlo Zlín nouzově přistálo u pardubického letiště

„Nikomu se nic nestalo, dva lidé ze stroje sami vystoupili. Z letadla nic neunikalo, zajistili jsme místo události,“ řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Nouzové přistání tentokrát nevyšetřuje civilní úřad pro podobné situace, ale vojenské instituce.

„Je to vojenské letadlo, s vojenskou značkou, byl to vojenský výcvik. Takže si to řeší naši kolegové z Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany České republiky,“ řekl vedoucí letového oddělení a zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování leteckých nehod Josef Bejdák.

Podle ředitele zmíněného vojenského úřadu Lubomíra Sitty byli na palubě letounu Zlín 142 dva vojáci. „Inspektoři událost vyšetřují, na bližší informace je ještě brzy,“ řekl Sitta.

Vážná letecká nehoda, při níž zemřel pilot ultralehkého letadla, se v Pardubickém kraji stala 13. září 2016 u Chocně na Orlickoústecku. Příčinou byla podle závěrečné zprávy ústavu postupná ztráta kontroly nad letounem s nefunkčním rychloměrem při letu nízko nad překážkou v nestabilní vzduchové hmotě. Pilot se s velkou pravděpodobností dostal se strojem do turbulentního proudění a nezvládl let v takových podmínkách.