Skomírající tratě na Králicku má oživit Leo Express

13:16 , aktualizováno 13:16

Pardubický kraj hodlá svěřit společnosti Leo Express vedle tratě z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora i provoz lokálky do Hanušovic. Trať, kde zůstaly jen víkendové spoje, by tak podle místních mohla dostat zase šanci.