Pardubice už znají možnou podobu lávky nad kolejištěm směrem na Duklu

Na posledním zasedání pardubického zastupitelstva velké množství bodů neprošlo. Dorazilo málo koaličních politiků a ti opoziční se s radními na většině věcí neshodnou. Jeden z důležitých bodů však nakonec našel slušnou podporu. Pardubičtí zastupitelé se totiž shodli, že plánovaná lávka přes kolejiště, spojující nádraží s ulicí K Vápence, si zaslouží elegantnější řešení, než jaké je v současném návrhu SŽDC.

„Zastupitelé zároveň schválili provedení architektonického návrhu lávky pro pěší zpracovaný architektem Milanem Košařem,“ uvedla mluvčí města Nataša Hradní.

Lávku, která je podle Košaře v industriálním stylu a připomíná spíše přemostění vlečky v někdejším socialistickém podniku SONP Kladno, by měl nahradit průhledný tubus s výtahem a eskalátory, spojujícími lávku s perony hlavního pardubického nádraží.

„Zatím je to spíš ideový návrh, který se musí ještě dopracovat. Chtěl jsem proto ukázat, že lávku lze pojednat i jinak, než nabízelo původní řešení. Pardubice si i tady zaslouží pěknou architekturu,“ řekl Milan Košař, který je opozičním zastupitelem za Pardubáky a původně dokonce hlasoval proti lávce. Raději by na Duklu stavěl tunel. „Pěkně to na mě radní hodili, to zase jo,“ říká k přemetu s pobavením Košař. „Osobně jsem preferoval spíše variantu prodloužení stávajícího podchodu, ale hlasování zastupitelů rozhodlo o lávce,“ dodal.

Lávka, která by podle něj měla být eskalátory spojena se všemi nástupišti pardubického nádraží, získala již dříve bezvýhradnou podporu komise pro architekturu a nyní i většiny zastupitelů.

Přemostění podstatně zkrátí cestu

„Původní projekt lávky je před dokončením územního rozhodnutí. Dokumentaci nyní musíme zpracovat podle nového návrhu a spolu s územním rozhodnutím odevzdat SŽDC, která bude investorem stavby, do konce tohoto roku,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Nadchod by státní firma měla stavět v rámci rekonstrukce pardubického nádraží, s níž má začít v roce 2019. „Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou částky téměř čtyři miliardy korun a je jasné, že vzhledem k technické náročnosti tohoto projektu musíme lávku postavit rychle,“ uvedl zastupitel a poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník.

Přemostění, které překlene železniční koridor Praha – Česká Třebová, lidem podstatně zkrátí cestu z Dukly na nádraží a naopak. Má začínat u budoucího terminálu B pro regionální dopravu a vyústit u terminálu Jih v ulici K Vápence, tedy kousek od sídliště Dukla.

„Spojit tyto dvě lokality je více než nutné, většina lidí si totiž cestu ze sídliště zkracuje přes koleje, což není zrovna bezpečné,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.