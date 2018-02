Chátrající lávku přes Labe by mohly získat Chvaletice s pomocí obcí

Problematická lávka přes Labe, která je v havarijním stavu a spojuje Chvaletice se sousedními vesnicemi, by mohla přejít do majetku Chvaletic. To by urychlilo přípravy na její opravu. A přidat se chtějí i vesnice, které jsou připraveny sáhnout do obecní pokladny a na opravu přispět.