Politici shánějí peníze na opravu Larischovy vily. Chybí 70 milionů

Pokud se záměr podaří, Pardubice získají opravdu důstojné místo, kde si lidé budou moci připomenout hrůzy nacistického řádění během druhé světové války na území dnešního Pardubického kraje. Cílem politiků nyní totiž je pomoci Československé obci legionářské získat finance na rekonstrukci Larischovy vily a expozice obou památek výhledově propojit.

„V srpnu jsme od architektů převzali návrh stavby rekonstrukce národní kulturní památky Památníku Zámeček - popraviště, který otevřeme veřejnosti v roce 2020. Zároveň spolupracujeme a koordinujeme projekt záchrany Larischovy vily s vlastníkem, kterým je Československá obec legionářská. Obě místa jsou historicky neoddělitelná, shodli jsme se i na podobě expozic, které na sebe vhodně navazují,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za kulturu Jakub Rychtecký s tím, že záměrem města je zrealizovat oba projekty.

„Objekt Larischovy vily bohužel není národní kulturní památkou, legionáři tak nemohou na rozdíl od města čerpat na její opravu evropské peníze. Naší společnou vizí je propojení obou areálů. Pozitivně proto vnímám posun v jednáních s Foxconnem, který začal připouštět zpřístupnění cesty přes své pozemky mezi oběma objekty, mohla by tak vzniknout společná stezka připomínající cestu obětí z Larischovy vily na popraviště v období heydrichiády,“ doplnil Rychtecký.

Zástupci města a Československé obce legionářské se sešli se zástupci ministerstva pro místní rozvoj, aby se v otázce Larischovy vily domluvili na možném postupu.

Projekty Památníku Zámeček a Larischovy vily se sjednotí

„Rádi bychom deklarovali jednotu celého postupu navenek, proto jsme se domluvili na přípravě memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem, krajem a obcí legionářskou, a sjednotili tak projekty Památníku Zámeček a Larischovy vily oficiálně. Věřím, že memorandum zároveň pomůže legionářům k tomu, aby získali finanční podporu také od státu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Vila je v současné době ve vlastnictví Československé obce legionářské, která ji v roce 2015 zdarma převzala od společnosti Foxconn. Potřebné finanční prostředky na kompletní revitalizaci objektu však obci chybí.

„Město se v minulosti vzdalo příležitosti být partnery projektu rekonstrukce Larischovy vily, jelikož odmítlo převzít vilu od Foxconnu. Podle mého názoru to nebylo dobré rozhodnutí a byl bych rád, kdyby město v příštích třech letech tento projekt podpořilo celkovou částkou ve výši 15 milionů a tím doplnilo chybějící zdroje potřebné k rekonstrukci této památky,“ dodal primátor.

Vzhledem k deklarované finanční podpoře tak legionáři pokračují v rekonstrukci objektu. V tom jim chce pomoci kraj, který také usiluje o to, aby i vila byla co nejdříve památkou. „Postupně začínáme naplňovat dohodu s panem ministrem Staňkem, který na našem jednání projevil o situaci Larischovy vily zájem. Osobně se seznámí se současným stavem a rozvojovými plány na připravované návštěvě našeho kraje koncem září. Chceme společně udělat všechno pro to, aby byla tato památka nejen zachována, ale dostala se do stavu, který si zaslouží. Záchraně by mělo pomoci také prohlášení za národní kulturní památku, což by otevřelo možnost čerpat ve větší míře dotační prostředky státu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se stavem budovy seznámil v červnu také předsedu vlády Andreje Babiše.

Logické je, že činnost politiků po letech přešlapování dělá radost legionářům. „Vítáme iniciativu města Pardubice k doplnění chybějících zdrojů potřebných k rekonstrukci Larischovy vily ve výši 15 milionů. Zároveň vítáme připravenost Pardubického kraje, deklarovanou opakovaně panem hejtmanem Martinem Netolickým, zapojit se do rekonstrukce Larischovy vily částkou 15 milionů korun. Československá obec legionářská, i s ohledem na tyto příznivé informace, pokračuje v rekonstrukci věže Larischovy vily podle plánu. Do konce tohoto roku předpokládáme osazení věže replikou střechy doplněnou zrestaurovanou čtyři a půl metru vysokou korouhví,“ uvedl vedoucí realizačního týmu z Československé obce legionářské František Bobek.