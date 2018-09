Tisíce turistů i plno hudby. Pochod v Lanškrouně slaví jubileum

Prvního dálkového pochodu z Lanškrouna na Suchý vrch a zpět se v roce 1969 zúčastnilo jen pět nadšenců. Jan Toninger byl jedním z nich. Při nadcházejícím jubilejním padesátém ročníku dnešní ředitel Lanškrounské kopy očekává, že na trasy vyrazí nejméně tisíckrát lidí víc. A při troše štěstí jich bude i rekordních šest tisíc.

„Když máme jubileum, tak předpokládám, že lidé určitě přijdou, ale nejen kvůli němu, protože lidé mají tuto akci rádi, rodiny se na ni sjíždí i zdálky, pro město je to něco jako posvícení. Tím spíš, že je to město kdysi německé a jinou velkou tradiční akci nemáme. Na kulturu na náměstí bude určitě plno, ale na pochod se chodí podle toho jak se kdo cítí zdravotně a jaké bude počasí,“ řekl Jan Toninger.

Kulturní program začíná na náměstí J. M. Marků už ve čtvrtek, vystoupí například kapely Adele Tribute, Princess-Queen Revival a Nirvana Tribute. Páteční večer bude patřit především kapelám Jelen, Citron a Rammstein Revival. V sobotním programu účinkují také kapely Kašpárek v rohlíku, Xindl X, Big Band Lanškroun se zpěvákem Martinem Chodúrem nebo po ohňostroji Arakain s Lucií Bílou.

V doprovodném si na své přijdou příznivci veteránských vozidel či chovu zvířat. Muzeum nabízí prohlídku výstavy k výročí 100 let republiky, pošta výstavu o historii Kopy.

Lanškroun vždycky nabobtná

Mimořádnou atmosféru tradičně očekává i tamní kněz Zbigniew Czendlik. „Žiji tady 25 let a Kopa má padesátku, prožil jsem tedy její polovinu. Líbí se mi, jak Lanškroun vždy nabobtná. Je to den, kdy polovina účastníků pochodu přijíždí odjinud a kdy město žije naplno a relaxuje. Kopa je slavností, která lidi vytáhne ven, což je super,“ řekl farář, který je navíc spokojený s tím, že každoroční termín akce není spojen s patronem Lanškrouna svatým Václavem, jehož oslavy si tak mohou zachovat duchovnější charakter.

Podle Jana Toningera je Lanškrounská kopa jakožto pochod se startem z jednoho místa svým počtem účastníků druhý až třetí v republice. „Je to způsobeno jednak samozřejmě krásnou krajinou – Lázek, Suchý vrch, Mariánská Hora, to jsou všechno místa, která se všem líbí, a proto se sem vrací. Ale je to i tím, že jsme Kopu od začátku pořádali s láskou,“ řekl ředitel pochodu.

Letošní novinkou je nabídka nové 50kilometrové trasy kvůli číselné symbolice anebo menší odchylky u některých tras kvůli rozkopaným ulicím. Ale novinkou je i výzva vlastníkům obchodů s výlohou nebo velkých oken, aby navázali na tradici prvních ročníků pochodu a vyzdobili město vtipnými slogany s tématem Kopy. Majitelé tří nejlépe ohodnocených oken nebo výloh obdrží věcnou cenu. Před desítkami let například zabodoval na obchodě s potravinami slogan „Na túry a do dálek vybaví tě Hubálek“.

Na pěší stokilometrovou trasu vyrážejí za šancí získat originální medaili zhotovenou jen pro tuto příležitost ti nejzdatnější turisté od radnice už v pátek. Slavnostní start Lanškrounské kopy se uskuteční v sobotu o půl deváté na náměstí, cíl je tamtéž. Pořadatelé z KČT Lanškroun nabízí sedm tras pro pěší a šest cyklotras. A vítají zvláště ty, kteří se před startem zaregistrují. S každým nezaregistrovaným ubyde naděje na překročení rekordní šestitisícové hranice. Dosud zůstává rekordním rok 2012, kdy se pochodu zúčastnilo 5 930 registrovaných.