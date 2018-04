Naštvaný starosta Svítkova založil nové nezávislé politické sdružení

Zatím za něj vystupuje hlavně starosta Svítkova Petr Králíček, který byl ovšem zvolen právě za Sdružení pro Pardubice.

"Přímým impulsem pro vznik hnutí byla nespokojenost jeho zakládajících členů se stylem, jímž se v současnosti vede pardubická komunální politika. Pardubicím se nedaří čerpat peníze z EU, ministerstev či různých fondů, vedení města nezvládá dokončit významné a dlouho plánované investice, vzdaluje se občanům Pardubic i jednotlivým městským obvodům. Komunikace mezi městem a obvody rok od roku upadá," uvedl Králíček.

Ten je znám kritikou vedení magistrátu, které by rádo omezilo nebo dokonce zrušilo městské obvody.

Spolustraníky Králíčkova rezignace nepřekvapila

Jeho slova jsou o to zvláštnější, že primátorkou je Štěpánka Fraňková také ze Sdružení pro Pardubice. Jenže s tou byl Králíček v permanentním sporu, a tak není divu, že na svůj post v SPP rezignoval.

"Už jsem u primátorky viděl rezignaci pana Králíčka na členství v našem sdružení. Bylo datováno ke 12. listopadu," uvedl náměstek primátorky Michal Koláček, který také patří mezi hlavní členy SPP.

Podle Koláčka se podobný krok dal čekat. Králíček totiž svými názory na městské obvody v SPP mnoho fanoušků nesbíral.

"Jeho snaha, kdy chtěl pořádat ve Svítkově referendum o odtržení šestého obvodu a ještě to zapíral, je známá. Musím říct, že jeho rezignace mě nepřekvapila," dodal Koláček.

Nové hnutí už má i své webové stránky pardubiceprolidi.cz. Na nich se prezentují jako lídři ještě Jana Kubíková z Opočínku a Vlastimil Mette ze Svítkova.

"Pojďme spojit síly a udělejme z Pardubic lepší místo pro život. Místo, kde se budeme cítit dobře my i naše děti, a to nejen po dobu jednoho volebního období, ale i za deset, dvacet, padesát let. Ve kterém vytvoříme důstojné podmínky pro rodiny s dětmi, sociálně slabší spoluobčany, seniory," uvedli v tiskovém prohlášení.