Dva měsíce potíží pro řidiče. Stavba kruhového objezdu ucpe Svitavy

Dopravní manévry začnou 10. května na tranzitní dopravou zatížené hlavní kruhové křižovatce u ředitelství policie, kde se kříží silnice I/34 a I/43 ze všech hlavních směrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam bude do konce června kvůli četným trhlinám a vyjetým kolejím pokládat nový asfaltový koberec se středovým prstencem. Časově náročná oprava je naplánovaná do tří etap tak, aby okolní ulice byly schopny dopravu pobrat.

„Nejnáročnější z hlediska objízdných tras, ať již pro tranzitní nebo místní dopravu, bude první etapa, kdy dojde ke kompletnímu uzavření silničního ramene z okružní křižovatky na Lanškroun a poloviny komunikace směrem na Litomyšl a Moravskou Třebovou. Tranzitní doprava bude od Brna na Lanškroun a Litomyšl vedena přes křižovatku u Koclířova. Osobní auta budou muset k průmyslové zóně, ulicí Olomouckou, 5. května, dále po stávající silnici I/43 a ulicí Milady Horákové zpět na silnici I/34,“ uvedl k měsíc a půl trvající objížďce místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Dané objízdné trasy mohou ještě pozměnit dopravní špunty

Krizová bude situace hlavně v úzkých ulicích Milady Horákové a Tyrše a Fügnera, kde se i za normálního provozu auta stěží vyhýbají. „Snad se to zvládne. V momentě, kdy to bude dělat problémy, umístíme značky zakazující stání. Počítá se s tím i v projektové dokumentaci,“ připouští komplikace místostarosta a dodává, že pokud by se ve městě začaly tvořit dopravní špunty, ve spolupráci s policií budou objízdné trasy upraveny.

V dalších etapách budou z poloviny uzavřena ramena na Litomyšl a Brno, respektive na Moravskou Třebovou. Dříve avizovanou výzdobu kruhového objezdu se zelení a vodní fontánou město o rok odloží spolu s navazující opravou ulice Kapitána Jaroše.

Ještě letos se ŘSD pustí do stavby úplně nového kruhového objezdu na křižovatce u Langerovy vily. I tam se budou muset řidiči obrnit trpělivostí, provoz bude řízen kyvadlově. Od května začne město nejdříve opravovat inženýrské sítě, až poté se do práce pustí silničáři. Hotovo by mělo být v říjnu.

Úpravy křižovatky ocení nejen řidiči, kteří v dopravní špičce mají problém vyjet ze směru od centra na Poličku, mnohem bezpečnější bude i přecházení chodců u Langerovy vily a finančního úřadu, kde celá rekonstrukce začne.