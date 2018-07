Kouř a zápach z přetíženého krematoria má méně obtěžovat, rozhodlo město

Radní a řada lidí z města považují krematorium za službu obyvatelům a poukazují třeba i na to, že by po zrušení zařízení vyšlo spalování zesnulých v jiných městech, například v Pardubicích, obyvatele České Třebové dráž.

Zastupitelé proto v červnu rozhodli, že město zachová provoz krematoria a po skončení nájemního vztahu se stávající firmou, který trvá do března příštího roku, převezme jeho provozování. Město také připraví kompletní rekonstrukci krematoria. Starosta České Třebové Jaroslav Zedník uvedl, že radnice změní chod krematoria.

„Tak, aby provoz zůstal zachován, ale ne v současném množství spalů, tedy v množství tři a půl tisíce za rok, ale aby jich bylo přiměřeně. Chceme se dostat pod hranici dva tisíce ročně,“ uvedl starosta.

Obyvatelé České Třebové, kteří bydlí u městského krematoria, si stěžují na zápach a dým, které toto zařízení vypouští, již několik let. Loni v létě jim došla trpělivost a vystoupili proti krematoriu důrazně.

Šestašedesátiletý Josef Mašek by byl nejradši, kdyby krematorium skončilo. „Sváží to sem zdaleka a je toho dnes mnohem více,“ říká.

Tenisky jsou od kouře šedivé, říká soused

„Koukám z okna na krematorium. Když jsem prošel po strništi v teniskách, byly od kouře šedivé. Pak se to zlepšilo, ale teď je to zase zpátky. Krematorium jede někdy čtyřiadvacet hodin v kuse,“ uvedl například Karel Tomeš.

Pracovník soukromého provozovatele českotřebovského krematoria Jiří Mička řekl, že počet zhruba tři tisíce žehů mrtvých těl ročně nijak nepřesahuje roční průměry jiných krematorií v zemi. „Náš provoz je také co do emisí podlimitní,“ řekl, i když připustil, že krematorium pracuje šest dnů v týdnu, tedy i o sobotách a v noci. „Ale nevozíme sem nikoho z takových dálek, jak říkáte. Spalujeme těla nejdále z Letovic, Boskovic či Hradce Králové,“ namítl.

Vedoucí odboru majetku města Jiří Smrčka při projekci ponuře temné fotky čoudícího komína krematoria z června loňského roku potvrdil, že krematorium v létě několikrát překročilo ve špičkách a v noci přípustné limity vypouštěných škodlivin do ovzduší. A že si na to obyvatelé okolí krematoria stěžovali právem. Město proto nechalo loni na podzim nad rámec běžných kontrol provést měření znečištění, které krematorium způsobuje. Odborníci měřili množství tuhých znečišťujících látek, kysličníku dusíku, kysličníku uhelnatého a organických látek a zbytkových uhlovodíků v dýmu.

Pohřby žehem Od prvních kremací na českém území uplyne letos teprve rovných sto let, neboť v monarchii bylo pohřbívání žehem zakázáno. První krematorium vzniklo v Liberci, kde byl také jako první nejprve spálen kůň, potom teprve první člověk. Ročně zemře v České republice přes sto tisíc obyvatel a zhruba 80 tisíc je pohřbeno žehem, zbytek má pohřeb do země. Krematorium v České Třebové zahájilo provoz v roce 1970.

„V konečném ročním součtu ale krematorium pracuje na zhruba padesáti procentech povolených limitů pro emise škodlivých látek,“ řekl Jiří Smrčka a dodal, že radnice nechala také odborníky ze společnosti Axia srovnat množství emisí z krematoria a tří místních kotlů na biomasu, které vyrábějí štěpku. „A tyto kotle znečišťují ovzduší České Třebové podstatně více než krematorium,“ řekl Jiří Smrčka.

V českotřebovském krematoriu je podle něj dnes mnohem modernější provoz než dříve. Dodavatel kremačního zařízení však loni v létě upozornil město, že další generální opravy kremačního zařízení nejsou možné.

„Přímá obnova pece by stála minimálně pět, s technologiemi sedm milionů. Je možné také koupit pec novou, to by stálo asi deset milionů,“ řekl Jiří Smrčka a dodal, že provozovatel krematoria by rád provoz zachoval a prodloužil smlouvu na pronájem krematoria na dalších deset let. Radnice také zmapovala, že v současnosti je v České republice v provozu 27 krematorií, v Pardubickém kraji jsou dvě, a to v Pardubicích a právě v České Třebové.