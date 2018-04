Královský dar bych si netroufl sedlat ani já, říká ředitel hřebčína

Hřebec Favory Alta je nyní bezpochyby nejznámějším koněm z kladrubských stájí a na nezájem si stěžovat nemůže. "Návštěvníci si ho mohou pohladit nebo se s ním vyfotit," řekl ředitel hřebčína Jan Höck.

Hubertova jízda Je tradičním zakončením lovecké sezóny. Jezdci honí "lišku", kterou dělá jeden z žokejů s připevněným liščím ohonem na zádech. Základní pravidlo je, že jezdci jedou tam, kam jede liška. Ta je tedy protáhne celou trasou s přírodními překážkami. Na konci se liščí ohon připevní na proutěnou konstrukci a jezdci ho ve skoku musí utrhnout. Celá jízda je společenskou záležitostí, patří k ní občerstvení a večerní posezení s hudbou a tancem.

A nutno dodat, že Favory Alta se nechá hladit rád, návštěvníkům vychází vstříc a ochotně pózuje i fotografům. "I ze strany kupujících jsme občas zaznamenali, že chtěli koně podobného královskému hřebci," usmívá se ředitel Höck s tím, že všichni kladrubští koně mají podobnou charakterovou výbavu.

Favory Alta má v Kladrubech běžný denní výcvik, který ale provádí profesionální cvičitelé. "Koně nemůžete nechat jen tak stát, musíte s ním pracovat a musí mít pohyb. Sedat na něj ale krom cvičitelů nikdo nemůže. Ani já bych si na to netroufl," vysvětlil Höck.

Do Británie však kůň zřejmě jen tak neodjede. Hřebčín v Kladrubech nyní dostal souhlas královské rodiny k tomu, aby ho mohli zařazovat do některých soutěží. Je tedy možné, že na soutěži ve Windsoru to ve dvojspřeží natře ostatním britským koním.

Královští novomanželé také podle ředitele projevili zájem se na koně do Kladrub přijet podívat. "Uvedli, že by chtěli přijet v blízké budoucnosti," upřesnil Höck. Eminentní zájem o koně prý má také šéf britských královských stájí, chtěl by hřebce nechat připouštět k jejich klisnám. U nás nyní nemůže být vedený jako plemenný hřebec.

Sobotní Hubertovu jízdu si Favory Alta tedy neužije. Kladrubský hřebčín však zájemcům nabízí k sedlání své další koně, účastnit se bude 32 starokladrubáků. Návštěvníci si mohou zaplatit místo na kočáře taženém koňmi a sledovat tak celý hon z bezprostřední blízkosti.