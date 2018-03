Technika dožívá. Krajský sál zastupitelů čeká rekonstrukce za 18 milionů

Nové lavice, moderní hlasovací technika, která lidem umožní sledovat jednání krajských zastupitelů on-line z pohodlí domova nebo přeměněný zasedací pořádek.

To jsou největší změny, které letos čekají sál zastupitelů Pardubického kraje. Na posledním letošním zasedání, které je naplánováno na prosinec, by už měli zastupitelé hlasovat v nově opraveném sálu.

„Vybavení je opotřebováno a technologie, zejména hlasovací systém a záznamové zařízení, jsou na pokraji technické udržitelnosti,“ řekla vedoucí kanceláře ředitele krajského úřadu Jana Haniková.

Změnou projde veškeré vybavení, klimatizace nebo osvětlení. A na jiný zasedací pořádek si budou muset zvyknout i zastupitelé.

„Budeme mít zcela nové lavice, protože ty stávající jsou dělané na míru a nelze je znova použít. Princip celé úpravy je v tom, že dispozice sálu bude otočena o 180 stupňů. Toto řešení přinese pro každého sedícího několik centimetrů pro komfortnější pohyb. Považujeme to za úspěch, protože celý prostor sálu je limitován stavebními a statickými možnostmi a není ideální pro jednání takového množství lidí,“ upřesnila Haniková.

„Už se těším, až to bude funkční. Současné prostory jsou stísněné. Na stole si nemůžu ani pořádně otevřít notebook. A když v tomhle prostoru sedíte čtyři hodiny, moc příjemné to není,“ řekl starosta Svitav a krajský zastupitel David Šimek.

Možná by si proměnu sálu krajští zastupitelé odhlasovali hned a bez výhrad, kdyby se na vyšší sumu nedotázal právě starosta Šimek. V jím spravovaném městě se nyní chystají zavést on-line přenosy z jednání zastupitelů a cena se mu zdála být vysoká.

„Když jsem se seznámil s navrhovanými změnami, lekl jsem se. Mám o cenách díky našemu městskému projektu přehled, takže mě tahle částka překvapila. Jenže pak jsem si nechal projekt dopodrobna vysvětlit. Změny, které se zde plánují, jsou nadčasové a je třeba je udělat,“ říká Šimek.

Pomáhají i úspory z předchozích let

I pro hejtmana Martina Netolického byla zpočátku suma, kterou kraj za úpravu sálu vydá, vysoká.

„Myslel jsem si, že se dostaneme na půlku této sumy, ale byl jsem přesvědčovaný, že nelze z celého projektu vytrhnout jen něco,“ řekl Netolický s tím, že rozpočet to vůbec nezatíží.

V současné době probíhají zadávací řízení na všechny tři části celé akce, tedy část stavební, část IT techniky a část zahrnující sedací nábytek. Hejtmanství předpokládá, že rekonstrukce sálu zastupitelů nepřekročí 18 milionů korun. Veškeré náklady jdou z rozpočtu Pardubického kraje, do financování jsou začleněny i úspory kapitoly kancelář ředitele z předchozích let.

Změny se týkají nejen samotného sálu, ale také přilehlých technických místností a v části pro veřejnost i dalších dvou malých zasedacích místností.

„Všechny tyto prostory slouží nejen pro jednání samosprávy Pardubického kraje, ale jsou využívány i pro akce krajského úřadu, zřizovaných organizací a obcí Pardubického kraje,“ řekla Haniková.