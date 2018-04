Krajský soud získal po letech v Pardubicích dům, kde by se dalo dýchat

Sedět v jednací síni pobočky krajského soudu v Pardubicích je nyní trest nejen pro obžalované, ale vzhledem k vedru i pro soudce, žalobce a obhájce. Pracovníci justice přitom na Sukově třídě uvázli nikoliv na pár měsíců, ale na devět let.

Teď se zdá, že by mohli stísněné čtvrté patro opustit. Bývalou "chemičárnu" je ale potřeba opravit, což bude stát desítky milionů.

"Hrubým odhadem bude stát něco mezi 60 až 70 miliony korun. Ale soud potřebuje mít svoji vlastní budovu a finance používané na nájem používat na něco jiného," řekl soudce Milan Špryňar pověřený řízením pardubické pobočky krajského soudu.

Pardubičtí soudci nyní čekají na ministerské schválení investičního záměru na přeměnu objektu na soud a při dobré konstelaci možností a vůle státu by byli rádi, kdyby rekonstrukce začala do dvou let. Vedle klientů na ni čeká v nevyhovujících podmínkách dnešních devadesát zaměstnanců, z toho je soudců sedmadvacet.

K nové budově pomohla trojsměna

Sídlo okresního soudu i pardubické pobočky soudu krajského v Pardubicích přes naléhání krajských politiků zatím nevzniklo, stát na ně neměl peníze.

Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila soudy víc než na nové justiční paláce potřebují peníze například na posílení administrativního personálu a na nákup moderní elektroniky.

Soud získal někdejší školu při neobvyklé trojsměně. Stát za budovu pro soud přenechal městu pozemky vedle rozestavěné sportovní haly u Tyršových sadů. Město zase přenechalo kraji budovu potravinářské průmyslovky, ve které bude sídlit Střední škola potravinářství a služeb a žáci z chemické průmyslovky.

A Pardubický kraj převedl státu zmíněný objekt chemické průmyslovky. Trojsměna zřejmě nejméně vyhovovala městu, někteří zastupitelé ji kritizovali.

"Trojsměna je zcela nepochopitelná," řekl například zastupitel ODS Jiří Lejhanec, který zpochybnil údajně příliš nízkou hodnotu vyměňované budovy průmyslovky.

Práci justice na východě Čech stále řídí Krajský soud v Hradci Králové, v Pardubicích má pobočku.