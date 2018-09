Frustrovaný manžel přiznal znásilnění malých neteří i dcery, chce léčbu

Za spouštěcí signál označil rok 2011, kdy mu zemřeli oba rodiče. Stěžoval si také na nesoulad v manželství.

„Nevím, co mě to napadlo. Neklapalo nám to v rodině. Když přijdete domů a nedostanete ani pusu...,“ uvedl v soudní síni obžalovaný.

„Jeden večer jsem zajel za neteřemi, bylo to o prázdninách. Zajel jsem jí do kalhotek, dala nohy od sebe, myslel jsem, že ji to vzrušuje,“ vypověděl.

Druhý den se situace opakovala s druhou neteří. Během hry po obžalovaném dívka poskakovala, muž měl erekci, neudržel se a začal ji hladit po těle. Poté se intimně ukájel i na dceři.

Soud vyslýchal i manželku, která uvedla, že se dcera při návratu domů od babičky začala počůrávat. Šla s ní proto k lékařce.

„Při cestě k doktorce mi dcera sama řekla, že jí táta v noci sahal pod kalhotky,“ uvedla manželka obžalovaného.

To potom strhlo lavinu i u neteří. Když na ně matka uhodila, přiznaly se, že jim v předškolním věku dělal strýc totéž. Nyní šestiletá dcera navíc vypověděla, že k ní otec chodil v noci opakovaně.

„Kladu si to za vinu, lituji toho, ale nesouhlasím, že by se to stalo více jak jednou,“ vypověděl muž.

Podle lékařského posudku trpí heterosexuální pedofilií. „Nelze ji zcela vyléčit, lze ovšem snížit riziko recidivy. Účelem léčení je, aby se naučil svoje patologické sexuální pudy ovládat i s pomocí medikace,“ řekla sexuoložka Petra Schejbalová, která zároveň navrhuje pro obžalovaného ústavní léčbu.