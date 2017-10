VIDEO: Cizinci ujížděli kradeným autem, při zatýkání zranili policistu

16:20 , aktualizováno 16:20

Násilí proti úřední osobě, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci. To je výčet obvinění, kterému čelí dvojice Bulharů ve věku 20 a 30 let poté, co se rozhodla vyrazit z ubytovny ukradeným autem do Pardubic.