Soud snížil trest za smrt při potyčce v baru, agresor dostal čtyři roky

„Dodnes nedokážu uvěřit, že se to mohlo stát. Je mi to všechno velice líto. Když jsem ho šel strčit, vůbec jsem netušil, co by to mohlo mít za následky. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo způsobit nějaké větší zranění. Nechtěl jsem se s ním prát, chtěl jsem ho jenom zastrašit, nechtěl jsem mu žádným způsobem ublížit,“ řekl u soudu Petr Koníček.



Soudy jej shledaly vinným z ublížení na zdraví s následkem smrti a také z výtržnictví, protože incidentu přihlíželo několik dalších lidí.

„Případ vybočuje z obdobných případů projednávaných zdejším soudem tím, že použité násilí nebylo nikterak výrazné,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Právě způsob útoku byl jedním z důvodů, kvůli nimž vrchní soud snížil trest pod pětiletou spodní hranici zákonné sazby.



Druhým důvodem bylo „určité spoluzavinění poškozeného nebo dalších osob“, které odvolaly záchrannou službu, jež ke zraněnému mířila. „Tuto okolnost nelze jen tak přejít. Bylo by nepřiměřeně přísné uložit obžalovanému trest v sazbě, a to i s ohledem na jeho věk a dosavadní netrestanost,“ uvedl soudce.

Obžalovaný musí pozůstalým dále vyplatit majetkovou újmu v celkové výši 1,6 milionu korun.



Potyčka s tragickými následky se stala v prosinci 2017 v baru Díra v Poličce. Koníček podnik opouštěl poté, co slavil narozeniny své matky, dostal se do konfliktu s dalším mladým mužem a podle svědků svého soka přitiskl ke zdi a srazil ho na zem, mladík se udeřil o dlažbu do hlavy. Ačkoliv pak sám vstal, odmítl pomoc a odešel domů, ve spánku později zemřel kvůli otoku mozku.