Nemluvný podkoní ze Semína sloužil Masarykovi a jeho koním

Koně, koně a zase koně. Pro někoho stereotypní film, který zevšední. Ne však pro Josef Krejčíka. Ten bez nich žít nemohl.

„S manželkou neměli děti, možná i proto se zcela oddal koním. Velkou oporou mu byla jeho žena Anna, která jej všude doprovázela. Z vyprávění vím, že byl velmi pracovitý a žil koňmi,“ vzpomíná na vyprávění svého otce Krejčíkova praneteř Marcela Ženatá.

Krejčík pocházel z koňařské rodiny a později se stal neodmyslitelnou součástí světa prezidentských stájí. A přitom jeho cesta do služeb hlavy státu nebyla úplně přímá.

Narodil se 30. května 1878 v Semíně, v kraji koním zaslíbeném a jen na dohled tehdy ještě c. k. dvorního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Tam také navštěvoval obecnou školu.

„Z jeho profesního životopisu víme, že zpočátku pracoval pro hřebčín v Kladrubech nad Labem, poté přešel do soukromé služby a od prosince 1899 sloužil coby kočí u císařského dvora ve Vídni,“ řekl Pavel Douša, kurátor výstavy Tož budeme sedlat, která se věnuje Masarykovi a jeho vztahu ke koním a je k vidění v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.

Krejčík byl po vzniku republiky povolán na zámek v Kolodějích, jenž byl vybrán jako první letní sídlo prezidenta Masaryka.

Pečoval i o medvědy a psy

Již v roce 1921 zastával funkci vrchního podkoního, a to až do své smrti 12. února 1937. Neměl na starosti pouze stáje a jejich personál, do jeho zodpovědnosti náležela i péče o zvěřinec, zejména pak medvědinec v Jelením příkopu Pražského hradu. A ve chvíli, kdy se ze Švýcarska vrátili dva drsnosrstí foxteriéři Masarykovy dcery Olgy, měl na starosti i je.

Krejčík žil s manželkou Annou v blízkosti hradních stájí, ostatně jako i zbytek stájového personálu. I jeho místo pobytu bylo odvislé od toho, kde se nacházel prezident Masaryk. Protože tím směrem se posouvali nejen jeho koňští svěřenci, ale i on jako vrchní podkoní.

„Pokud kráčel po zemi, pohyboval se jaksi neobratnou chůzí starého kavaleristy. Ale když se vyhoupl do sedla, srostl s koněm v jedinou bytost a vyzařoval fyzickou i duševní rovnováhu a jistotu. Krejčík se nevyznačoval výřečností ani v oboru, který mu byl vlastní. Ale měl jinou zvláštní vlastnost, přesně rozpoznal u svých svěřenců hned v samotném začátku, že nejsou úplně v pořádku a okamžitě volal zvěrolékaře,“ vzpomínal na Krejčíka osobní tajemník T. G. Masaryka Antonín Schenk.

Ten si vybavoval zavedenou konverzaci mezi Masarykem a Krejčíkem, když se chystali do sedla na vyjížďku. Na každou prezidentovu otázku „Co je dneska tomu koni?“ dával vrchní podkoní Krejčík tazateli pokaždé tutéž odpověď: „No - je veselý.“

Prezident bral tu koňskou veselost na vědomí jako nezměnitelný fakt a často s úsměvem konstatoval, jak to má ten Krejčík jednoduché. Uznával ale jeho svědomitost a ctil jeho zkušenosti.

Vše pro prezidenta a pro koně

Podkoní si například do podrobností a bez mapy pamatoval každou maličkost terénu. Věděl, kde se nejlépe cválá, kde musí jezdec přeskočit přírodní překážku nebo kde se prostě musí z koně sesednout.

Právě tak měl v paměti stezky, kterými se dala zkrátit cesta, když kavalkáda zajela příliš daleko a bylo zapotřebí si pospíšit s návratem. Krejčík byl skutečně oddaným a věrným Masarykovým spolupracovníkem. Když již byl Masaryk starý pán, nechal se vozit v kočáře. Ten ostatně považoval za pohodlnější než automobil.

„Když vyjel Masaryk kočárem z Hradu na Václavské náměstí, šel můj prastrýc celou dobu vedle kočáru a nechal cestu vysypat pískem. Jednak proto, aby kůň nešel po tvrdé dlažbě, a také aby dával pozor na pana prezidenta, aby se mu nic nestalo,“ popisuje vzpomínky svého otce Ženatá.

Prezidentu Masarykovi sloužil Krejčík 19 let. Zemřel však o sedm měsíců dříve než jeho zaměstnavatel. Jeho pohřeb se konal v Praze, ostatky jsou uloženy na kladrubském hřbitově.