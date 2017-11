Zloděj ukradl tři sta kondomů, o lup ho však připravil bývalý strážník

Zloděje si všimla ochranka obchodního domu, ale ještě než obsadila všechny východy, podařilo se mu vyběhnout na ulici.

„Pán z ostrahy vyběhl ven, křičel zloděj, zloděj, chyťte ho, ale ten již byl na druhé straně Palackého ulice a utíkal do Havlíčkovy ulice. Na jednu stranu se nedivím, že lidi v takové chvíli nepomohou, mají strach, neví, co ten člověk může udělat, ale mě to zdravě naštvalo, tak jsem se za ním rozběhl,“ líčí Martin Pažout, který pracuje deset let jako civilní pracovník technik u pardubické městské policie a předtím byl 15 let přímo v řadách strážníků.

Martin Pažout, technik městské policie

„Chlapci bylo zhruba 20 až 25 let a já jsem už mnohem starší pán kolem padesáti, takže svůj výkon naplno uběhnout 400 metrů považuji za docela dostačující,“ komentoval dopadení zloděje Pažout, který se vyznačuje neobvykle mohutnou postavou.

Zloděje dostihl v Nerudově ulici a začal se s ním prát a přetahovat o tašku s lupem. Mladík ji však intenzivně bránil. Po několika minutách se zloději podařilo vysmeknout ze sevření, tašku plnou prezervativů zanechal svému pronásledovateli a utekl.

„Určitě bych ho poznal. Jeho podrobný popis jsem předal hlídkám městské i státní policie. Navíc jsou k dispozici docela kvalitní záběry pořízené ochrankou obchodního domu,“ dodal bývalý strážník .

Kondomy v hodnotě devíti tisíc korun skončily zpátky v obchodním domě. „Prodavačka se dopočítala k původnímu množství 300 kondomů,“ řekla mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

Po zloději pátrají policisté. „Myslím, že to byl mnohem pravděpodobněji překupník, než že by chtěl zboží použít k osobní potřebě. Jako strážník jsem kdysi pronásledoval zloděje při krádežích nebo vloupání do městských objektů, ale nepamatuji se, že bychom někdy honili zloděje, který ukradl takové množství pánských ochran,“ dodal Martin Pažout.