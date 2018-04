Koncovka nás teď docela trápí, přiznává pardubický záložník Kakrda

Na to, kolik jste proti Hlavici měli šancí a pološancí, jste se na jediný gól dost nadřeli...

Bohužel nás v poslední době koncovka trápí, ale aspoň ten gól jsme tam dotlačili. Hlavici jsme do ničeho nepustili, myslím, že máme zaslouženě tři body.

Koncovka nepodržela ani vás, i když bylo poznat, že vám zápas jinak vyloženě sedl.

Já nejsem záložník, který by dával osm gólů za sezonu, v zápasech mívám tak jednu šanci, proti Hlavici byly tři nebo čtyři. Někdy chybí kousek štěstí.

Ve druhé půli jste s nohama za tělem trefil v akrobatické pozici Jeřábkův centr do břevna. Čím to přesně bylo?

Lýtkem. Honza mě dobře viděl, já už jsem to ale přebíhal, protože gólman Hlavice balon na poslední chvíli vyškrábl. Škoda, že to tam nespadlo.

Když se ten míč snášel k brance, myslel jste, že to bude gól?

Doufal jsem, že by mohl. Chybělo ale to štěstí, o němž jsem mluvil prve.