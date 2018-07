Virtuos z publika zachránil po indispozici houslisty koncert v Litomyšli

Když střídá na poslední chvíli před sportovním zápasem místo původně nahlášeného hráče náhradník, není to nic výjimečného. U houslových virtuosů před koncertem je to jiné a zažili to ve středu večer diváci ve zcela zaplněném litomyšlském kostele Povýšení sv. Kříže.