Koncern Agel magnáta Chrenka rychle proniká do pardubické nemocnice

Zájem převzít lukrativní část kardiologie pardubické nemocnice, jejíž provoz léta zajišťovaly dvě soukromé firmy, oznámila společnost Agel před rokem. A zaznamenala bleskový úspěch. Jednu firmu koncern koupil, s druhou, společností Artur Koblitz, se ještě letos spojí.

Skupina Agel Společnost Agel Tomáše Chrenka je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Na území Česka provozuje jedenáct nemocnic především v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Agel zaměstnává zhruba osm tisíc lidí. Od 1. ledna 2012 provozuje novojičínskou nemocnici, kterou mu pronajal Moravskoslezský kraj. O zájmu Agelu o krajské nemocnice se spekuluje nejen v Pardubicích, ale i ve Zlíně a v Ústí nad Labem.

Opozici se to nelíbí. "Nechat Agel vyzobávat rozinky mi nepřijde moc rozumné," uvedl opoziční krajský zastupitel Josef Janeček z ODS.

Krajský radní pro zdravotnictví Martin Netolický z ČSSD namítá, že kraj nemá pravomoc spojení dvou soukromých firem jakkoliv ovlivnit. Chyba se podle něj stala dřív. "Skrytá privatizace lukrativních provozů v krajské nemocnici proběhla za našich předchůdců," uvedl.

Místo dvou menších místních firem bude nemocnice a kraj vyjednávat s největším soukromým zdravotnickým řetězcem ve střední Evropě.

Loni na jaře Agel koupil firmu Kardio Troll, která zajišťovala provoz invazivní kardiologie v pardubické nemocnici. Nyní se chystá fúze Kardiologického centra Agel s firmou Artur Koblitz, která se zabývá například implantacemi kardiostimulátorů.

"Mohu potvrdit, že jsme se závazně domluvili na fúzi mezi zdravotnickou částí firmy Artur Koblitz a Kardiologickým centrem Agel, která by měla být dokončena nejpozději prvního července," uvedl ředitel společnosti Artur Koblitz Aleš Havlíček.

Ten si myslí, že to bude pro pacienty z celého Pardubického kraje výhodnější. "Podle mého názoru společný podnik má větší potenciál rozvoje z hlediska investic do technologií a rozvoje nových léčebných metod," uvedl Havlíček.

"Pro nás se nic zásadního nemění, platí veškeré uzavřené smlouvy," uvedl ředitel Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.

Agel by v budoucnu mohl převzít zadlužené nemocnice

Zatímco po nástupu nové krajské vlády s dominancí ČSSD byl programem krajské nemocnice boj se soukromníky, nyní zavládlo příměří. "Snažíme se domluvit na slušné a vstřícné spolupráci se všemi subjekty, nejenom na kardiologii," uvedl Gottvald.

Agel chystanou fúzi nekomentoval. "Společnost Kardiologické centrum Agel s.r.o. má v plánu nadále poskytovat vysoce specializovanou kardiologickou péči v Pardubickém kraji i přilehlých regionech," reagovala na otázky MF DNES tisková mluvčí skupiny Agel Hana Szotkowská.

Pro Pardubický kraj je posílení Agelu zajímavé už jen proto, že jde o firmu, která by teoreticky mohla převzít některé nemocnice, pokud by Pardubický kraj nedokázal zastavit jejich chronické zadlužování. To radní odmítají, ovšem jeden čerstvý příklad z Moravy tu už je.

ČSSD už Agelu jednu nemocnici svěřila

S první sekundou roku 2012 se novojičínská nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji, stala součástí privátní zdravotnické společnosti Agel, který si ji pronajal na dvacet let.

Pronájem v krajském zastupitelstvu schválili sociálních demokraté s tím, že společnost převezme dluhy do výše 270 milionů korun. A protesty vedení strany na tom nic nezměnily.

Novojičínská nemocnice měla tak velké ztráty, že ji kraj už nedokázal provozovat. A stojí v území, o něž má Agel zájem.

Nemocnice v Pardubickém kraji jsou také bez peněz a v regionu, do kterého Agel pomalu či spíše rychle přichází. Zatímco část opozice vedení kraje podezírá, že ve skutečnosti připravuje podmínky pro vstup Agelu, vedení Pardubického kraje to kategoricky popírá.

"Naše stanovisko zůstává neměnné. Jediným vlastníkem nemocnic s akutní péčí je kraj. Zcela odmítám snahy o vyvádění péče mimo krajské zdravotnictví. Jakákoliv forma privatizace je pro mě nepřijatelná," uvedl radní odpovědný za zdravotnictví Martin Netolický.