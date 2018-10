V Pardubicích vyhrálo Charvátovo ANO, ale klíč k jednání drží Haas z ODS

Nemůže totiž postavit silnou koalici bez druhé ODS, která se vůči Babišově hnutí čtyři roky silně vymezovala.

Primátor Martin Charvát se svým štábem v sobotu večer na třídě Míru slavil. V jednu chvíli mělo jeho hnutí ANO téměř 28 procent a zdálo se, že lídrovi bude stačit oprášit stávající radniční koalici s ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09.

„Fungovali jsme dobře, není důvod ke změně,“ liboval si primátor Charvát.



Jenže jak z okrsků přitékaly další výsledky, jeho pozice se rychle zhoršovala. Když bylo sečteno vše, výrazně se zlepšila atmosféra v Modrém domě, kde volební výsledky tradičně sledují politici z ODS.



„ANO bez nás nemá šanci postavit slušnou koalici. Jsme ve skvělé pozici,“ hodnotil dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl.



Při pohledu na rozdělení mandátů je zřejmé, že není daleko od pravdy. Pokud by primátor Charvát nechtěl spolupracovat s ODS, zbývají mu už jen tři politici ze Sdružení pro Pardubice, tři z Koalice pro Pardubice (lidovci + TOP 09) a ČSSD se dvěma mandáty. Výsledné číslo tak činí pouhých 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 39 členů.

„Sice to matematicky vychází, ale reálně to je nemožné. Nemůžeme postavit koalici s 21 hlasy, už se ukázalo, že to nefunguje. Navíc mít proti sobě ODS, Piráty a Pardubáky by bylo nesmírně složité,“ zachovává si pragmatický pohled na věc lídr Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.



Vyjednávací pozici Martina Charváta navíc výrazně zhoršuje fakt, že ve hře je i možnost, že by byl primátorem Karel Haas z ODS. Pokud by se domluvil s Piráty, kteří překvapivě obsadili třetí místo a vzali pět mandátů, stačili by mu čtyři hlasy od Pardubáků společně a koalici by zřejmě ochotně doplnili zástupci ČSSD, SPP a Koalice pro Pardubice.

Taková radniční vláda, která by obešla vítěze z ANO, by měla poměrně pohodlnou většinu 24 hlasů.

„Naším jednoznačným kandidátem na primátora je Karel Haas. Zmatečné vládnutí dvojice z ANO - Martina Charváta a náměstkyně Heleny Dvořáčkové, už nemůže pokračovat,“ uvedl František Brendl, lídr regionálního uskupení Pardubáci společně, které už před volbami kategoricky odmítlo jakoukoli spolupráci s hnutím ANO.



Ústěšní Piráti nejsou příliš čitelní

Velkou neznámou jsou zatím Piráti. Ti oslavili svůj nesporný úspěch, ale zároveň se jako jediní nezapojili do vyjednávání. „Držíme se naší povolební strategie a ta říká, že můžeme začít jednat s ostatními až v neděli po 19. hodině,“ říkal spokojený lídr Pirátů Ondřej Karas.



Strategie navíc obsahuje celkem 18 bodů, které ostatní strany musí splnit, pokud chtějí s Piráty vládnout nebo od nich mít toleranci. Většina bodů není kontroverzní, ale z některých především primátorovi Charvátovi musí běhat mráz po zádech.

Hned na prvním místě mají Piráti zastavení přípravy silniční propojky přes Červeňák, kterou prosazovalo právě ANO. Na druhém pak je důkladná revize plánované opravy Letního stadionu za půl miliardy, do které Charvát už investoval hodně peněz a také politického kapitálu.

V neposlední řadě se ANO nemůže líbit požadavek Pirátů na zastavení přípravy nového územního plánu a návrat procesu na jeho začátek.

„S Piráty bohužel vládnout nemůžeme, byť bychom měli dohromady 18 hlasů. Těžko si představit technokrata Martina Charváta, jak se na něčem domlouvá se zelenými, kteří se na kandidátce Pirátů dostali na radnici,“ uvedl jeden z členů pardubického hnutí ANO, který si nepřeje být v této souvislosti jmenován.



Hlavní vyjednávání tak začala v sobotu po osmé večer pětice lídrů v restauraci La Cabaňa ve Smilově ulici. Sestava Martin Charvát(ANO), Karel Haas (ODS), Tomáš Pelikán (SPP), Ludmila Ministrová (KpP) a Jakub Rychtecký (ČSSD) však zatím nic klíčového nedomluvila.



„Dohoda je taková, že si během neděle pošleme e-mailem naše programové a personální požadavky a potkáme se znovu až v pondělí večer,“ uvedl primátor Charvát, který před čtyřmi roky domluvil koalici hned během povolební noci.



O brzdění spěchu se podle všeho nejvíce stará právě Karel Haas. „Najít shodu s ANO nebude snadné. Třeba pan primátor chce spalovnu v Rybitví kupovat za 35 milionů, já kategoricky říkám ne. Rozdílný názor máme i na opravu Letního stadionu. Uvidíme, jestli se máme vůbec o čem bavit,“ dodal Karel Haas.