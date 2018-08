Soupisky pro podzimní volby na radnice jsou v Pardubickém kraji už uzavřené

Volební archy, které pardubičtí voliči dostanou před říjnovými komunálními volbami do schránek, budou o něco menší než před čtyřmi roky. Ale není to tím, že by byl o pardubický magistrát mezi politiky menší zájem než v roce 2014. Ve skutečnosti totiž kandiduje ještě více stran než minule, ale velmi často se spojily do koalic.

Jednu z nich tvoří například sdružení Pardubáci, Patrioti Pardubic a STAN, které jako lídr povede do voleb František Brendl.

„Toto spojení by mělo voličům nabídnout to nejlepší z jednotlivých subjektů a ukázat jim, jaký máme společný cíl. A to všechno bez stínu obav, že by hlas voliče propadl. To je v dnešní roztříštěné a velmi polarizované společnosti to nejdůležitější,“ uvedl lídr Patriotů Jiří Lejhanec.

Podobně na to šli politici z KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníků. I ti vytvořili společnou trojkoalici, která bude mít ambici získat co nejvíce křesel v pardubickém zastupitelstvu. První pozici na kandidátce obsadí zastupitelka a podnikatelka Ludmila Ministrová (TOP 09), dvojkou je městský radní František Weisbauer (KDU-ČSL).

„Před časem došlo k rozdrobení politické scény v Pardubicích, a proto je dobře, že nyní dochází alespoň k částečné integraci a TOP 09 je pro KDU-ČSL vedle Nestraníků dalším logickým partnerem. Společně jsme schopni nabídnout osobnosti i program v zájmu občanů Pardubic, a ne lobbistických zájmů některých firem či jednotlivců,“ řekl předseda okresního výboru KDU-ČSL a trojka kandidátky Vít Ulrych.

Navíc piráti kandidují v Pardubicích se Zelenými, v čele s vývojářem Ondřejem Karasem (Piráti).

Velké strany logicky jdou do voleb samy za sebe. Hnutí ANO tak vede opět primátor Martin Charvát, lídrem kandidátky ČSSD je pak jeho náměstek Jakub Rychtecký. ODS je v Pardubicích v opozici, do čela kandidátky postavila zastupitele a právníka Karla Haase.

Komunisté mají na prvním místě bývalého poslance a pardubického zastupitele Václava Snopka, Sdružení pro Pardubice (SPP) vsadilo na dlouholetého ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána.

Starostové posty obhajují

Z devíti na osm se snížil počet kandidátek v Chrudimi. Starostou je od konce roku 2010 Petr Řezníček (SNK-ED), šestašedesátiletý politik vede kandidátku SNK-ED znovu. Předtím byl již od počátku 90. let místostarostou, kvůli tomu jej protivníci v minulosti označovali za dinosaura.

ANO bude zastupovat nynější opoziční zastupitel František Pilný, Piráty krajský koordinátor Pavel Štěpánek, ODS místostarosta Jan Čechlovský a ČSSD lékař Tomáš Vondráček.

Lidovce reprezentuje místostarosta Roman Málek, do voleb jde KDU-ČSL s hnutím Nestraníci pod názvem Koalice pro Chrudim. TOP 09 kandiduje společně se Svobodnými pod názvem Chrudimáci, jedničkou je Petr Lichtenberg (Svobodní), na druhém místě kandidátky kandiduje Vladislava Michalová (TOP 09). Před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostalo sedm uskupení.

Z deseti kandidátek budou letos vybírat voliči ve Svitavách, v předchozích volbách jich bylo o jednu méně a uspělo jich sedm. David Šimek (Sdružení pro město Svitavy), který se stal poprvé starostou v roce 2010, chce tuto pozici získat i potřetí za sebou.

Mezi jeho soupeři budou například poslanec a radní města Jaroslav Kytýr (ANO), učitelka na obchodní akademii Monika Plíšková (ČSSD) nebo místostarosta Pavel Čížek (ODS). Piráty povede středoškolská učitelka Libuše Vévodová, lidovce nestraník Jiří Žilka, TOP 09 nestraník Jiří Vytlačil, zaměstnanec ve státní správě.

V čele města chce potřetí stanout i starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (Sdružení Oušťáci). Kromě tohoto subjektu se k volbám zaregistrovalo i dalších devět uskupení, o jedno víc než v roce 2014.

O hlasy voličů ve městě bude usilovat i místostarosta Matouš Pořický za ODS, další místostarosta Michal Kokula (KDU-ČSL) a za ČSSD zřejmě manažer Jaroslav Řeháček. Piráti v Ústí kandidátku nesestavili. SPD chce své lídry pro okresní města zveřejnit až později. Podle krajské mluvčí Ivany Říhové Jarkovské postaví kandidátky ve všech čtyřech.