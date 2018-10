Dokonalý pat v Pardubicích. Jednání ANO s ODS prozatím krachuje

Šachisté v podobné chvíli vstávají od stolu a se smíšenými pocity podávají soupeřovi ruku. Partie nemá vítěze, a ani poraženého - pat. Do stejného bodu se dostalo povolební vyjednávání v Pardubicích s jedním zásadním rozdílem - nakonec někdo výhru urve.

„Zdá se, že jsme vytvořili dokonalou patovku. Ve hře zůstávají jen dva komunisté a s těmi zatím nikdo nechce nic mít,“ hodnotí lídr Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Ve čtvrtek se v restauraci U Čížků sešli zástupci ODS, Pirátů, Pardubáků společně a Sdružení pro Pardubice. Politici měli připravené své body programu a poměrně rychle nalezli shodu na všem důležitém.

„Všichni jsme si splnili domácí úkoly, jednání bylo rychlé a konstruktivní. Domluva je možná a reálná,“ řekl lídr Pirátů Ondřej Karas, jehož strana má pět mandátů.

Podobně spokojený byl i lídr ODS Karel Haas, který je schopen čtyřdohodě dodat sedm hlasů. Další čtyři mají Pardubáci společně a tři SPP. „Jednání bylo bez jakýkoliv negativních emocí a věcné. Nalezli jsme shodu na všem důležitém a řekli jsme si, že příští týden naši dohodu dotáhneme do tzv. mašliček, ve kterých bude program, personální obsazení radnice a vztah k budoucí možné opozici,“ uvedl Haas.

Celý problém je však v tom, že čtyřdohoda disponuje pouze 19 hlasy a ten další klíčový dvacátý se bude hledat velmi těžko.

„Je možné, že ten další vagon už nenajdeme a tento vlak do stanice radnice nedojede,“ připouští i tvůrce možné duhové koalice František Brendl ze sdružení Pardubáci.

Trojspolek chce udržet minulé vedení radnice

V pátek dopoledne totiž zbytek demokratických stran vyhlásil ustavení trojspolku. To znamená, že ANO, Koalice pro Pardubice a ČSSD budou v jednáních postupovat společně. „Shodli jsme se na tom, že jediný náš kandidát na primátora je Martin Charvát, post náměstkyně za ANO obsadí Helena Dvořáčková a za ČSSD Jakub Rychtecký,“ uvedl primátor za ANO Charvát.

Zásadní vada trojspolku je, že disponuje jen 18 hlasy, takže i ona musí najít minimálně jednoho partnera. „Mám v hlavě tři možné plány, nyní se soustředím na to, že oslovím Piráty a zkusíme se domluvit s nimi. Máme s Piráty velkou programovou shodu,“ uvedl Charvát.

Potíž je však v tom, že text úmluvy nebere všech 18 politiků stejně. „Můj podpis znamená, že si nyní přeji, aby vznikla koalice na základě ANO, KpP a ČSSD, protože to je jediná slušná varianta, která je ve hře. Určitě to ale neznamená, že jdeme s ANO na věčné časy. Pokud se ukáže, že to bude neprůchodné, tak budeme jednat s někým jiným. To ostatně už plánujeme, bilaterální schůzky jsou naplánovány,“ uvedl dlouholetý politik TOP 09 Jiří Skalický, která je součástí KpP.

Navíc Piráti zatím dávají přednost čtyřdohodě a ještě včera měli jednání s trojspolkem přerušené. „Jednání jsme pozastavili kvůli tomu, že jsme od zástupců ČSSD a KpP neslyšeli vážné argumenty, proč se nezúčastnili debaty nad duhovou koalicí bez ANO. Dokud je nedostaneme, tak na svém postoji nemáme důvod cokoliv měnit,“ řekl Karas.

Důvody jsou přitom zřejmé, ostatně je popsali zástupci KpP a ČSSD na páteční tiskové konferenci. „Respektujeme vítěze hnutí ANO, máme programovou shodu a máme dobré mezilidské vztahy,“ opakovala Ludmila Ministrová z TOP 09 a Jakub Rychtecký z ČSSD.

Jeden z hlavních posunů včerejška je tak v tom, že momentálně totálně zkolabovala možnost silné koalice ANO, ODS, KpP, SPP, ČSSD. „Tato trajektorie podle všeho končí, protože ANO schůzky zrušilo. Je mi to líto, protože jsme celou věc měli dotáhnout alespoň tak daleko, jak činíme u duhové koalice. Mám obavu, že do toho zbytečně vstoupily emoce a pochroumané mezilidské vztahy,“ uvedl Haas.

A primátor Charvát mu dává vlastně za pravdu. I on vidí na jednání s ODS nyní těžko překonatelné rozpory. „Já jsem ODS nabídl dva náměstky, plus další dva radní. Taky jsem jim řekl, že jim necháme přípravu územního plánu. To bylo stále málo a chtěli, abychom se zbavili náměstkyně Dvořáčkové. Takto si jednání nepředstavuji, své lidi si kádrovat nenecháme,“ řekl Charvát.