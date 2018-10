Naše Pardubice mohou napadnout sčítání, prohrály o 0,07 procenta hlasů

„Prozatím sbíráme podklady pro to, jestli tak učiníme. A když budeme mít pocit, že to má smysl, do příštího pátku to dáme k soudu,“ říká Sedlák.

Podle svých slov si ještě potřebuje promluvit s některými vedoucími volebních komisí, ale zdá se, že všechno k napadení výsledků směřuje.

„Objevilo se pár podivností. Za prvé víme, že někteří lidé v komisích nejsou natolik znalí, aby ten sčítací systém sami chápali. Z mých vlastních zkušeností tam sedí jen pár lidí, kteří jej znají, a ostatní se řídí podle jejich rozhodnutí,“ pokračuje Sedlák.

Podezření na špatně sečtené výsledky má i kvůli některým příspěvkům na sociálních sítích.

„Na Facebooku se šířilo, že pokud člověk zaškrtne nějakou stranu a dále ještě někoho v rámci ní, tak je jeho hlas neplatný. To samozřejmě není pravda, a pokud to tak někdo ve volebních komisích tlumočil, mohlo dojít k pochybení,“ tvrdí.

Sdružení Naše Pardubice se během sčítání voleb sice dostalo nad potřebných pět procent, ale jak přicházely výsledky z posledních okrsků, zase o ně přišlo. Nakonec prohrálo o 0,07 %. Případný přepočet by však mohl celou situaci zvrátit.

O tom, že došlo k pochybení, je přesvědčený i zastupitel za ODS Petr Klimpl. „My už stoprocentně víme, že chyby ve výsledcích jsou, protože nám v jednom okrsku chybí sto hlasů pro naše kandidáty. Dá se to odvodit od výsledků ostatních,“ říká.

Nové sčítání by podle Sedláka zabralo týden až deset dní. A podle Klimpla by úspěch žalovatelů měl velký vliv na poměry při vyjednávání o budoucí koalici.

„Stoprocentně by jeden mandát ztratilo ANO a nejspíše i ODS, a když ne, tak Koalice pro Pardubický kraj,“ propočítal.



I když se Sedlák odhodlá k napadení výsledků, bude pak záležet na soudu. Ten může říci, že získané důkazy nejsou podložené a nic se přepočítávat nebude.