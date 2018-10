Noční pardubické koaliční jednání situaci zauzlovalo, ANO vyhráno nemá

Žádná rychlá koaliční dohoda se v Pardubicích konat nebude. Pondělní dlouhé jednání zástupců vítězného ANO s druhou ODS a menšími partnery kýžený výsledek nepřineslo. Naopak se naplno rozjíždí příprava koalice za účastí Pardubáků a Pirátů. To by ovšem vítězné ANO poslalo do opozice.