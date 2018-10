Pojem Charvátův špunt mě nijak zásadně neuráží, říká lídr hnutí ANO

A i když Babišovo hnutí je jasným favoritem voleb, Martina Charváta nemusí čekat vůbec lehká práce, a to hlavně v povolebních vyjednáváních. Že obhajoba v krajské metropoli není snadná, dokazuje fakt, že poslední, který pozici uhájil, byl v roce 2002 Jiří Stříteský z ODS.

„Pevně věřím, že jednání po volbách bude korektní a ostatní se nespojí proti nám, jak se stalo po krajských volbách,“ uvedl Charvát.

Co se vám, jako vedení města, v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Určitě zmíním opravu okolí nádraží. Ten projekt jsme spustili pět minut po dvanácté hodině a jsem rád, že jsme nakonec nepřišli o 110 milionů ze švýcarských fondů. Navíc by dnešní terminál pro MHD měl doplnit terminál B za bytovým domem a pak terminál Jih na dukelské straně, když vše propojí dlouho odkládaná lávka přes železniční koridor. Další klíčový projekt je pro mne stavba letištního terminálu, který jsme také v ne moc dobrém stavu přebírali od minulého vedení města. Podařilo se nám domluvit s krajem a dnes máme kvalitní letiště, které navíc brzy doděláme. Zmínit musím i projekty, které jsme přebírali, což znamená Tyršovy sady nebo park Na Špici, kde začal fungovat Olympijský a pak také stejně úspěšný Sportovní park.

Co se vám naopak nepovedlo?

Tak nejvíce mne mrzí začátek volebního období, kdy jsme jako nováčci nevěděli, co se děje, a rozhodně jsme nečekali tak ostrý nástup opozice do nás. Kvůli tomu se i vyhrotily vztahy a důsledek byl ten, že jsme odmítli zástupce opozice v dozorčích radách městských firem. Neuměli jsme si představit, jak bychom spolu mohli spolupracovat. Když se situace uklidnila, tak jsme jim místa opět nabídli.

Před každými volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co jako primátor byste udělal pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Moje priorita bylo chytře nastavit semafory. Bohužel jsme měli velmi zastaralé technologie, a musíme to tak celé připravit prakticky od nuly. Takže v současné době máme už vybraného dodavatele, a tak se snad brzy dočkáme chytrého řízení křižovatek. S tím souvisí i spuštění projektu chytrého parkování, který by přes aplikaci měl radit řidičům, kde se dá momentálně dobře parkovat. Klíčová bude také výstavba dvou parkovacích domů u arény a u nádraží. Jinak už se také pracuje na studii, která ukáže, zda lze rozšířit Anenský podjezd či na napojení rychlodráhy na ulici Kyjevskou. Pracujeme i na vylepšení veřejné dopravy a stezek pro cyklisty.

Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

Začal bych tím, že stát začal intenzivně připravovat i stavbu jihovýchodního obchvatu, který je klíčový pro průmyslovou zónu v Černé za Bory. Co se týče toho severovýchodního, tak musím říct, že jsem myslel, že vše půjde o hodně rychleji. Ovšem zasekli jsme se na majetkových věcech. Stále ale věřím, že ty se podaří dotáhnout v příštím roce a v roce 2020 se konečně začne stavět. Stavba by pak měla trvat dva až tři roky.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit?

Projekt je schválený, pracuje se na všech povoleních a příští rok by se už mělo stavět. Fotbal potřebuje důstojný stadion a z mého pohledu je třeba projekt rychle dotáhnout.

Co dál s hokejem? Budete chtít v následujícím volebním období Dynamo prodávat?

V prvé řadě mne mrzí, že se z hokeje opět stalo politikum. Třeba v Hradci Králové mají podobné problémy. Tamní klub má kumulovanou ztrátu, sezony končí s velkým dluhem, ale nikdo to neřeší. Politici navýší základní jmění a jde se dál. Já proto věřím, že v novém zastupitelstvu se najde shoda, abychom transparentně nalezli nového partnera a situace se uklidnila.

Jak dál pokračovat v případu možného odkupu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy AVE CZ?

Tady mne mrzí, že zastupitelé neodhlasovali nákup spalovny, i když se poprvé podařilo domluvit nějakou cenu za tento projekt a my jsme konečně mohli mít klid. Dodnes nechápu, proč třeba František Brendl ve chvíli, kdy jsme odhlasovali nákup a bylo jasné, že se bude hlasovat i o uvolnění peněz, odešel s kolegou ze zasedání a návrh pak kvůli tomu neprošel. Jinak mám už v hlavě projekt, který by celou situace měl vyřešit. Klíčové je, aby na návětrné straně města nefungovala spalovna nebezpečného odpadu. Ostatně stejně musíme začít řešit koncepci zpracování a energetické využití komunálního odpadu a tam vidím velký prostor pro spolupráci s firmou AVE CZ, která patří do konsorcia, jehož součástí je i opatovická elektrárna. Detaily ale zveřejním až po volbách.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze domov seniorů?

Máme to v programu. Máme už i vytipovaný pozemek na Závodu Míru vedle školky, kde by mohl vzniknout nový domov, který by se zároveň mohl propojit se školkou a navázat tak na projekt „babičky čtou dětem“ a jiné. Mohl by to být zajímavý areál. Ve hře je také rozšíření domova U Kostelíčka. Důležité také je podpořit projekty, které umožní lidem dožít doma.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Chceme postupovat stejně jako u bývalé Tesly. To znamená vypsat veřejnou soutěž na využití celého areálu. Už jsme to dokonce zastupitelům navrhli a oni to pro mě nepochopitelně odmítli, a to včetně ODS, ačkoliv jsem teď četl, jak se soutěž na Teslu jejich lídrovi líbila. Nicméně věřím, že v příštím volebním období už ta soutěž proběhne.

Představení lídra Martin Charvát Narodil se 7. února 1973 v Kolíně. Po absolvování Gymnázia v Českém Brodě vystudoval Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Začínal jako stavbyvedoucí, poté působil jako ředitel a manažer v několika stavebních společnostech. Od prosince 2011 byl členem představenstva akciové společnosti Rozvojový fond Pardubice. V prosinci 2013 se pak stal místopředsedou představenstva, který byl pověřen jeho řízením. V politice začínal v barvách ODS, kdy v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Rosicích nad Labem, kde i bydlí s manželkou a dvěma dětmi. Od listopadu 2014 je primátorem města Pardubice už jako člen hnutí ANO 2011.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Rád bych obhájil výsledek z roku 2014, kdy jsme měli přes dvacet procent hlasů. Klíčové bude ovšem získat takový mandát, aby nás ostatní strany nemohly vyšachovat, jako se stalo v krajských volbách, kdy jsme jako vítězové museli jít do opozice. Za poslední čtyři roky jsme ukázali, že máme koaliční potenciál, a dokázali jsme dobře spolupracovat i s některými členy opozice. Věřím, že vytvoříme tým, který nebude koukat na stranické tričko, ale bude makat.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Máme jeden a půl milionu korun.

Neuráží vás termín Charvátův špunt, který se už vžil pro označení silnice u nádraží, kde se po rekonstrukci náměstí každý den tvoří dlouhatánské kolony?

Já děkuji za tu otázku a rád to vysvětlím. Lidé tak označují křižovatku a říkají, že tam byl zrušen dvoupruh při odbočování z Polabin. Ten tam ovšem nikdy nebyl. Byl až u lihovaru, ale tam žádný problém díky semaforům není. Problém je, že opravené okolní silnice propustí auta až k nádraží, ale tam už se nevejdou. Dříve se stálo u závodiště, nyní u nádraží. Musíme proto více řídit inteligentně dopravu, abychom problém omezili. Ale jinak mohu říct, že mne termín neuráží.